Slavimo Majku Angelinu: Ovo sutra morate uraditi za mir u domu

Njena životna priča nije bila ni laka ni mirna – bila je ispunjena izgnanstvom, gubitkom, siromaštvom, selidbama i velikim iskušenjima, ali i vjerom, majčinskom ljubavlju, požrtvovanošću i brigom za druge.

Zbog toga je u narodu ostala upamćena jednostavno kao Majka Angelina, a njen praznik posebno je značajan ženama, majkama, udovicama i svima koji prolaze kroz težak period života. Prema narodnom vjerovanju, upravo na njen dan trebalo bi joj se obratiti molitvom i zamoliti za pomoć, mir, zaštitu porodice i snagu da se prevaziđu životne nevolje.

Ko je bila Prepodobna mati Angelina?

Prepodobna mati Angelina rođena je oko 1440. godine u današnjoj Albaniji, u uglednoj hrišćanskoj porodici. Bila je ćerka Đorđa Arijanita Komnina, srednjovjekovnog velikaša, i svastika čuvenog Đurđa Kastriota Skenderbega. Još od najranije mladosti bila je poznata po obrazovanju, mudrosti i ljubavi prema knjizi, što je za ženu njenog vremena bilo posebno značajno. Tragovi njene biblioteke sačuvani su u vezi sa manastirom Krušedol.

Udala se za Stefana Brankovića, sina srpskog despota Đurđa Brankovića, koji je zbog gubitka vida ostao bez mogućnosti da vlada kao ranije. Njihov zajednički život bio je obilježen velikim iskušenjima. Angelina je sa suprugom i djecom živjela u izgnanstvu, a porodica je prolazila kroz različite krajeve Evrope prije nego što je stigla u Srem.

Kada je konačno došla na prostor Srema, Angelina nije zaboravila svoju vjeru, porodicu i narod. Sa sobom je nosila mošti svog supruga, a kasnije je svoj život posvetila molitvi, djeci, crkvi i pomaganju drugima. Poslije smrti supruga zamonašila se i postala monahinja, ali je u narodu ostala mnogo više od istorijske ličnosti – postala je simbol majke koja, uprkos svemu što joj život donese, ne odustaje od svojih najbližih.

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Upravo zbog njenog života ispunjenog stradanjem i odricanjem, ali i velikom vjerom, narod joj je dao ime Majka Angelina. U crkvenim službama za nju se koriste brojni epiteti kojima se ističu njena čistota, milosrđe, mudrost, strpljenje i požrtvovanost.

Njeno ime neraskidivo je povezano sa Krušedolom

Prepodobna mati Angelina posebno je vezana za manastir Krušedol na Fruškoj gori, jednu od najznačajnijih svetinja srpskog naroda. Sa sinom Maksimom učestvovala je u podizanju ove svetinje, a Krušedol je postao mjesto koje i danas okuplja vjernike koji žele da se pomole svetiteljki. Praznik Majke Angeline u Krušedolu obilježava se kao manastirska slava.

U Krušedolu se čuvaju njene mošti, odnosno ono što je od njih sačuvano nakon istorijskih stradanja manastira. Zbog toga mnogi vjernici upravo ovu svetinju biraju kao mjesto molitve na njen praznik.

Da je tradicija hodočašća i danas živa pokazuje i činjenica da vjernici iz različitih krajeva dolaze u Krušedol na dan Prepodobne mati Angeline. Zabilježena su i organizovana pješačka hodočašća, a učesnici ih opisuju kao tradiciju koja treba da se prenosi na nove generacije.

Život Majke Angeline posebno je blizak ženama jer je i sama prošla kroz iskustva koja su obilježila živote mnogih generacija: gubitak, brigu za djecu, neizvjesnost, siromaštvo, selidbe i borbu da porodica opstane.

U narodnoj tradiciji zbog toga je doživljavaju kao zaštitnicu žena, majki, udovica, siromašnih i onih koji trpe nepravdu. Njena priča nosi snažnu poruku da čovjeka ne određuje ono što posjeduje, već ono što nosi u sebi.

Upravo se u tome često pronalazi jedna od najvažnijih poruka njenog života – materijalna oskudica ne mora značiti i duhovno siromaštvo. Čovjek može imati malo, a ipak sačuvati dobrotu, vjeru, dostojanstvo i ljubav prema drugima.

Zato se Majka Angelina i danas često pominje kada neko prolazi kroz težak životni period, kada se porodica suočava sa problemima ili kada se traži snaga da se izdrži ono što se ne može promijeniti.

Šta se radi na praznik Majke Angeline?

Za ovaj praznik ne postoje brojni strogo propisani narodni običaji poput onih koji prate neke velike praznike u srpskom kalendaru. Najvažnije mjesto ima molitva, odlazak u crkvu i sjećanje na svetiteljku čiji je život bio posvećen vjeri, porodici i pomaganju drugima.

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Prema narodnom vjerovanju, na njen dan posebno bi trebalo pomoliti se Majci Angelini i zamoliti je za pomoć u onome što čovjeka najviše tišti. Vjeruje se da je dobro upravo tada izgovoriti molitvu za mir u domu, zdravlje i slogu porodice, ali i za snagu da se istraje kroz teške životne okolnosti.

Važno je naglasiti da je riječ o narodnom vjerovanju, a ne o crkvenom pravilu koje vjernici moraju da ispune. Suština praznika nije u tome da se pronađe neki magični postupak koji će donijeti sreću, već da se dan posveti molitvi, zahvalnosti, dobroti i sjećanju na život svetiteljke.

Posebno je lijepo ako se na ovaj dan pomogne nekome kome je pomoć potrebna. Budući da je Majka Angelina u narodu ostala simbol milosrđa i brige za ugrožene, čin kojim se nekome olakša život u duhu je njene poruke mnogo više nego bilo kakvo sujeverje.

To može biti pomoć starijoj osobi, darivanje hrane, pomoć nekome ko nema dovoljno, razgovor sa čovjekom koji je usamljen ili jednostavno pružanje podrške osobi kojoj je teško. Jer upravo su milosrđe i saosjećanje među osobinama koje se vezuju za njenu ličnost.

Jedno od zanimljivijih narodnih vjerovanja vezanih za praznik Majke Angeline kaže da bi na njen dan trebalo da joj se čovjek obrati u molitvi i zamoli za red i mir u životu.

To vjerovanje ima posebno simbolično značenje kada se zna kroz šta je sama Angelina prošla. Njen život je bio pun promena i neizvjesnosti, ali je, uprkos svemu, uspjela da sačuva vjeru i brigu za porodicu.

Zbog toga se danas njeno ime često povezuje sa molitvom za porodicu, dom i unutrašnji mir. Posebno žene koje prolaze kroz težak period mogu ovaj dan doživjeti kao priliku da zastanu, saberu se i pomole za snagu.

Nije slučajno što se upravo Majka Angelina toliko dugo pamti kao svetiteljka kojoj se žene obraćaju. Njena životna priča pokazuje da snaga ne mora uvijek biti glasna. Ponekad se ona vidi u tome da čovjek ustane poslije velikog gubitka, nastavi da brine o svojoj djeci i porodici i sačuva dobrotu čak i kada mu život nije bio naklonjen.

Jedna stvar posebno se savjetuje vjernicima

Ako se želi poštovati tradicija ovog praznika, najlijepše je dan započeti molitvom i dobrim djelom. Ko može, može otići u crkvu, zapaliti svijeću i pomoliti se za zdravlje i mir svojih najbližih.

Može se pomoliti i za one koji su sami, bolesni, siromašni ili prolaze kroz težak period. Upravo takva molitva najviše odgovara poruci života Majke Angeline, koja je i sama iskusila koliko čovjeku u teškim trenucima znače vjera, nada i podrška.

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U narodnoj tradiciji postoji i vjerovanje da se na njen praznik ne treba svađati, činiti nepravda drugima ili namjerno nekoga povrijediti. Iako ovakve zabrane nisu posebna crkvena pravila za ovaj praznik, one se uklapaju u širu poruku dana – da se čovjek okrene miru, praštanju i dobroti.

Molitva Prepodobnoj mati Angelini

Vjernici koji žele da se pomole svetiteljki mogu izgovoriti molitvu koja se tradicionalno vezuje za nju:

„U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedila Gospoda Hrista. Djelima si učila prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, sveta Angelino, raduje se duh tvoj.“

Ipak, molitva ne mora biti duga niti unaprijed naučena. Vjernici se svetiteljki mogu obratiti i svojim riječima, iskreno i bez posebne forme, sa onim što ih tog trenutka najviše tišti.

Praznik koji podsjeća na ono što je zaista važno

Prepodobna mati Angelina ostavila je trag koji je mnogo veći od jednog datuma u crkvenom kalendaru. Njena biografija govori o ženi koja je tokom života izgubila mnogo toga, ali nije izgubila vjeru, ljubav prema porodici i spremnost da pomaže drugima.

Zato se njen praznik i danas doživljava kao dan kada treba zastati i sjetiti se da se čovjekova vrijednost ne mjeri novcem, imovinom ili životnim okolnostima. Njena priča podsjeća da i u najtežim trenucima mogu da ostanu dobrota, vjera i dostojanstvo.

Prepodobna mati Angelina Srpska praznuje se 12. avgusta, odnosno 30. jula po starom kalendaru, a manastir Krušedol na Fruškoj gori upravo nju ima za svoju svetiteljku i slavu.

Za sve one koji sutra žele da obilježe ovaj dan, najvažnije je da ga provedu u miru, da se pomole za svoje najbliže, sjete onih kojima je potrebna pomoć i, ako mogu, učine neko dobro djelo. Upravo takav način obilježavanja najviše odgovara nasljeđu žene koju je narod još za života prozvao Majka Angelina, prenosi Ona.rs.