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Tzv. kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića: Vezali ga za drvo i tukli crijevom za vodu

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 21:46

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Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду
Foto: Tanjug/AP

Kasno popodne u selu Dren, u opštini Zubin Potok, prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici tzv. kosovske policije upali su u njegov porodični dom, a nakon pretresa počeli da ga tuku po tijelu bez ikakvog razloga, saopšteno je večeras iz Srpske liste.

Prema njegovim riječima, nakon toga su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crijevom za vodu, nanijevši mu višestruke tjelesne povrede i, prema prvim informacijama, prelome rebara.

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Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtijevali da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima.

- Nenad je, nakon toga ostavljen vezan za drvo. Uz pomoć prijatelja je oslobođen i prevezen u Dom zdravlja u Zubinom Potoku, a zatim u KBC Kosovska Mitrovica, gdje je u toku medicinska opservacija i utvrđivanje stepena zadobijenih povreda. Po riječima mještana Drena, Nenad Rašković je pošten i častan čovjek, bez ikakve mrlje u svom životu, koji nikada nije imao problema sa zakonom - navodi se u saopštenju.

Srpska lista ističe da najoštrije osuđuje navodno brutalno postupanje prema Nenadu Raškoviću i zahtijeva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu svih okolnosti ovog slučaja, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji su u njemu učestvovali.

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- Pozivamo predstavnike međunarodne zajednice, KFOR i EULEKS da hitno ispitaju sve navode o ovom događaju i preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbijedila zaštita prava i bezbjednosti građana, jer se pojavljuju podaci da su se slična mučenja i prebijanja dogodila i još nekim građanima ali oni iz straha nisu to prijavili - dodaju iz Srpske liste.

(Tanjug)

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Tagovi :

tzv.kosovska policija

Kosovo i Metohija

Zubin Potok

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