Dijete ispalo iz kombija u pokretu: Pojavio se uznemirujući snimak nezgode

Nevjerovatna scena snimljena je na putu u okrugu Tulča u Rumuniji. Dijete je ispalo iz kombija koji je krenuo u preticanje i srećom, nije teže povrijeđeno.

Nakon pada, dječak, koji izgleda da nema više od sedam godina, nekoliko puta se prevrnuo po kolovozu. Vozilo iz kojeg je incident snimljen nije išlo velikom brzinom, pa je vozač srećom uspio na vrijeme da se zaustavi.

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Dječak je sam ustao, ali, ošamućen od onoga što mu se dogodilo, krenuo je prema suprotnoj kolovoznoj traci, iz koje je nailazio kamion. I vozač kamiona je bio oprezan i uspio je da se zaustavi.

Prema riječima svjedoka, mališan je prošao samo sa nekoliko ogrebotina. Snimci su proslijeđeni i policiji. Otac je saslušan ne samo zbog spomenutog incidenta, već je navodno vozio i prekomjernom brzinom.

Kamera na automobilu vozača kamiona snimila je šokantan trenutak.

"U trenutku preticanja dijete je vjerovatno dodirnulo ručicu za otvaranje vrata, vrata su se otvorila i vjerovatno ga povukla napolje iz vozila. U početku nisam razumio šta se dešava. Naglo sam zakočio i skrenuo udesno. Uspio sam da ga izbjegnem", izjavio je svjedok Mihaita Silivestru.

Uplašen i zbunjen, dječak se teško podigao sa kolovoza i napravio nekoliko koraka prema suprotnoj strani puta, odakle je nailazio kamion. Njegov otac je istrčao ispred kamiona, dao znak vozaču da koči i uzeo sina u naručje.

"Dijete je plakalo i stajalo je na nogama. Iskreno, bilo me je strah i da ga dodirnem. Poslije takvog pada, ko zna šta je moglo da mu se dogodi. Ali mislim da ga je Bog čuvao", rekao je Silivestru.

O cijelom slučaju oglasila se i policija.

"Policajci Službe saobraćajne policije pokrenuli su postupak po službenoj dužnosti zbog sumnje na krivično djelo nanošenja tjelesne povrede iz nehata", izjavila je Ionela Herda, portparolka Policijske uprave Tulča.

Policija je identifikovala dječakovog oca i pozvala ga na saslušanje. On je, prema navodima policije, prekršio zakon na dva načina. Bio je dužan da dijete smesti u odgovarajuće dječije sjedište i da obavijesti policiju o saobraćajnoj nezgodi.

(Telegraf.rs)