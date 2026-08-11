Novi most u Šipragama u funkciji: Investicija od 650.000 KM za bolju povezanost

Novoizgrađeni most u Šipragama preko rijeke Vrbanje pušten je u saobraćaj. Znatno će poboljšati komunikaciju građanima, privrednicima i đacima, ali i olakšati saobraćaj kroz to područje. Vrijednost te investicije je 650 hiljada maraka.

Nakon više od deset godina, mještani Kotor Varoši dočekali su most u Šipragama. Značiće im u svakodnevnom životu, ali i radu.

"Zahvaljujući posebnom senzibilitetu Vlade Republike Srpske i rukovodstva Puteva Republike Srpske, imamo situaciju u kojoj se pokazuje izuzetan senzibilitet naše Vlade za potrebe malih infrastrukturnih projekata u malim lokalnim zajednicama, kakva je i ova. Velika ekspanzija u infrastrukturnoj izgradnji u Srpskoj, dala je rezultate i na ovom lokalitetu", rekao je Miodrag Romić.

"Kruševo Brdo je selo koje se nalazi na rubnom dijelu Kotor Varoša i veoma je bogato prirodnim ljepotama i prirodnim resursima. Odavde se šuma eksploatiše decenijama. Mislim da su mještani Kruševa Brda zaslužili da se ovaj put asfaltira", dodao je Drago Lukić.

Ovo je izuzetno značajna investicija za Kotor Varoš, poručuje načelnik Zdenko Sakan. Nada se da će Vlada nastaviti da ulaže u ovo mjesto i u budućnosti.

"Otvaranje novog mosta u mjesnoj zajednici Šiprage puno znači, kako za ovu mjesnu zajednicu, tako i za Kruševo Brdo, ali i za vezu Srpske i Federacije, prema Travniku. Koliko se ja razumijem, vidim da je ovo izuzetno kvalitetno urađeno i da smo ovim riješili problem u narednih stotinu godina", naglasio je načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan.

Ulaganja Vlade Republike Srpske u Kotor Varoš se neće zaustaviti na ovome. Planira se izgradnja novog mosta „Šiprage jedan“ i rekonstrukcija nekoliko lokalnih saobraćajnica u sljedećoj godini.

"Osim ovog mosta, na ovoj neposrednoj lokaciji uradili smo na dva dijela rekonstrukciju regionalnog puta koji povezuje Obodnik i Šiprage. Te dvije dionice u iznosu od 500m i 1000m, ukupne vrijednosti oko 300 hiljada maraka. Dakle, ukupno ulaganje u mjesne zajednice Kotor Varoš, Šiprage, Zabrđe i Kruševo Brdo iznose oko 950 hiljada maraka", kazao je v. d. direktora Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.

"Politika premijera Save Minića jeste da se izborimo sa svim problemima, infrastrukturnih, organizacionih ili bilo kojih drugih problema sa kojima se sreću naši sugrađani. Mi nastavljamo tim putem, a mislim da je to jedini ispravan put kako bi došli do svakog našeg sugrađanina i ponudili mu bolji život na ovim prostorima", istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Otvaranje mosta „Šiprage dva“ nije značajno samo za mještane ove zajednice, nego i za privredu Srpske.

"Opština Kotor Varoš jedna je od rijetkih koja ima trenutno više zaposlenih nego prije rata, kada je bilo oko 30 hiljada stanovnika. Trenutno u privredi ima oko 4,5 hiljade zaposlenih. Mjesna zajednica Šiprage je vezan aza drvnu industriju. Na ovaj način će se ova mjesna zajednica bolje povezati sa Banjalukom i Teslićem, a njima će to svakako puno značiti", kazao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.