Bolji kreditni rejting - jača pozicija Srpske pred investitorima

Međunarodna rejting agencija "Standard end Purs" izvršila je redovnu godišnju procjenu kreditnog rejtinga Republike Srpske i objavila najnoviji izvještaj, kojim je potvrđen kreditni rejting Republike Srpske na nivou „B“, uz poboljšanje izgleda sa „negativnih“ na „stabilne“.

Kreditni rejting - iz B negativnog, prešao je u B stabilan. Dobar signal za finansijsku poziciju potvrdila je međunarodna rejting agencija. Padaju u vodu sve one priče o prezaduženosti, kaže premijer Srpske. Republika Srpska je likvidna, na dnevnom nivou izmiruje sve svoje obaveze. Efekat toga, između ostalog, je i skidanje čeličnih okova - ukidanje sankcija.

"Imamo BDP koji će biti 20 milijardi KM, imamo povećane prihode, a nismo povećali namete, što znači da imamo veću privrednu aktivnost. Imamo potvrđeno od Agencija za bankarstvo Srpske da ima oko šest milijardi KM depozita fizičkih lica, građana. Sve je to što će uz investicioni ciklus veći od 7,4 milijarde KM doći će i do boljeg stanja u društvu", rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Kreditni rejting je, najprostije rečeno, ocjena koliko je onaj kome se pozajmljuje novac sposoban da ga na vrijeme i vrati. Njega prate banke, fondovi i veliki investitori kada odlučuju kome će pozajmiti novac i pod kojim uslovima.

"Odluka međunarodne rejting agencije „Standard & Pors“ zasnovana je, između ostalog, na uspješnom pristupu Republike Srpske međunarodnom tržištu kapitala i realizovanoj emisiji evroobveznica. Snažno interesovanje renomiranih globalnih investitora pokazalo je da međunarodno finansijsko tržište prepoznaje Republiku Srpsku kao kredibilnog emitenta sposobnog da uredno izvršava svoje finansijske obaveze", naveli su iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Ocjena će dodatno osnažiti stabilnost i potvrditi jačinu bankarskog sektora Srpske, kažu u Agenciji za bankarstvo. Ove i naredne godine možemo očekivati povećanje ekonomije, ekonomskog obima i rast bruto domaćeg proizvoda.

"Apsolutno je ovo znak za sve kreditore koji žele da finansiraju Za očekivati je i kada smo izašli na Londonsku berzu i međunarodno tržište i prikupili novac od investitora iz SAD-a i EU, jeste pokazatelj da ovi investitori nemaju ni jednu vrsti bojazni da nastave da ulažu. Pričamo o investitorima koji dolaze iz inostranstva, ali naravno i lokalnim", istakao je direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput.

Oni koji se predstavljaju kao ekonomski stručnjaci mogu da ne razumiju, da ne čitaju, mogu i da lažu, da izmišljaju crne scenarije.

Mogli bi bar da upute izvinjenje našem narodu kaže prvi čovjek najveće političke partije u Srpskoj. Ovakva ocjena ogromno je priznanje i dokaz da je Republika Srpska otišla dva koraka naprijed.

"Ogroman podstrek našoj privredi i sigurnost za naš narod i sve ljude u Srpskoj.Sve vrijeme vodili smo odgovornu ekonomsku politiku, znali šta hoćemo i dobili smo potvrdu da smo stabilna i perspektivna ekonomija", istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Po izlasku iz perioda sankcija došli smo do toga da se kreditni rejting poboljšava. Značajno to doprinosi ukupnom investicionom imidžu Republike Srpske, stav je struke. Dokaz da imamo kontinuitet finansijske stabilnosti.

"Što svakako znači svakom investitoru koji bi investirao u Srpsku u vidu novih proizvodnih pogona ili kupovinom nove emisije obveznice. Ovaj trenutak treba iskoristiti i omogućiti da i u narednim godinama dolazimo do unaprijeđenja", kazao je stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.

Brojne svjetske ekonomije suočavaju se sa pritiscima i pogoršanjem kreditnih izgleda. Srpska je zadržala rejting i negativne izglede preokrenula u stabilne. U Poreskoj upravi kažu – rezultat je to odgovornog upravljanja finansijama i prilagođavanja ekonomskih politika promjenama na međunarodnom tržištu. Naredni korak biće da se stabilni izgledi pretoče i u višu kreditnu ocjenu.