Logo

Herojska borba nevesinjskih vatrogasaca: Odbranili kuće od vatrene stihije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Bojan Nosović
11.08.2026 22:53

Komentari:

0
Пожар Невесиње
Foto: ATV

Nevesinjski vatrogasci posljednjih dana vode lavovsku i herojsku borbu sa vatrenom stihijom koja prijeti ovoj opštini.

U više navrata požar se opasno približio kućama i pomoćnim objektima, ali su nadljudskim naporima svi objekti uspješno odbranjeni i spaseni od uništenja.

Ipak, situacija na terenu i dalje je ozbiljna jer su pojedini požari i dalje aktivni. Posebno je dramatično na planini Crvanj, gdje gori nepristupačan teren, zbog čega je gašenje vatre sa zemlje onemogućeno, pa je totalnu kontrolu i lokalizaciju ovog požara moguće izvesti jedino djelovanjem iz vazduha.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nevesinje

požar

Vatrogasci

gašenje požara

Komentari (0)

Pročitajte više

Чекић, судница

Svijet

Automehaničar iz BiH pred sudom u Salcbrugu: Optužen za prodaju i šverc kokaina

1 d

0
Халкидики Грчка

Svijet

Dijete (7) upalo u more, tragedija izbjegnuta za dlaku: Roditeljima upućen važan apel

1 d

0
Игор Додик и Срђан Амиџић, насеље Јошик

Republika Srpska

Igor Dodik i Srđan Amidžić sa mještanima Jošika: Zajedno kada je najvažnije

1 d

5
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Moskva dala Jermeniji rok do kraja godine: Ili EU ili Evroazijska ekonomska unija

1 d

0

Više iz rubrike

Густ дим прекрио брда око Коњица.

Gradovi i opštine

Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom oko Konjica: Gust dim prekrio brda

2 d

0
Пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Više aktivnih požara kod Nevesinja: Vatra odbijena od kuća, teren nepristupačan

2 d

0
смеће канта контејнер отпад

Gradovi i opštine

Pazite kako odlažete otpad: Ako ne ispoštujete ovo, prijete paprene kazne!

2 d

0
Мартин Брод општина мјесто

Gradovi i opštine

Počinje izlaganje podataka o nekretninama u katastarskoj opštini Martin Brod

2 d

0

  • Najnovije

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima