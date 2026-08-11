Herojska borba nevesinjskih vatrogasaca: Odbranili kuće od vatrene stihije

Autor:Bojan Nosović
Komentari:0
Nevesinjski vatrogasci posljednjih dana vode lavovsku i herojsku borbu sa vatrenom stihijom koja prijeti ovoj opštini.
U više navrata požar se opasno približio kućama i pomoćnim objektima, ali su nadljudskim naporima svi objekti uspješno odbranjeni i spaseni od uništenja.
Ipak, situacija na terenu i dalje je ozbiljna jer su pojedini požari i dalje aktivni. Posebno je dramatično na planini Crvanj, gdje gori nepristupačan teren, zbog čega je gašenje vatre sa zemlje onemogućeno, pa je totalnu kontrolu i lokalizaciju ovog požara moguće izvesti jedino djelovanjem iz vazduha.
Nevesinjski vatrogasci zadnjih dana vode herojsku borbu sa vatrenom stihijom. U više navrata se vatra primakla kućama i ostalim objektim ali su svi spašeni. Neki požari su i dalje aktivni. Gori planina Crvanj, tamo je moguće gasiti samo iz vazduha. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/KvprYsrXsk— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) August 11, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Republika Srpska
1 d5
Svijet
1 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Najnovije
19
30
19
19
19
14
19
10
19
05
Trenutno na programu