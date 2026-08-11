Herojska borba nevesinjskih vatrogasaca: Odbranili kuće od vatrene stihije

U više navrata požar se opasno približio kućama i pomoćnim objektima, ali su nadljudskim naporima svi objekti uspješno odbranjeni i spaseni od uništenja.

Ipak, situacija na terenu i dalje je ozbiljna jer su pojedini požari i dalje aktivni. Posebno je dramatično na planini Crvanj, gdje gori nepristupačan teren, zbog čega je gašenje vatre sa zemlje onemogućeno, pa je totalnu kontrolu i lokalizaciju ovog požara moguće izvesti jedino djelovanjem iz vazduha.