Zbog nesreće saobraćaj potpuno obustavljen: U udesu učestvovala dva automobila

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu M-18 večeras se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.
Nesreća je PS Vogošća prijavljena oko 21.50 časova.
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Prema dosadašnjim informacijama, povrijeđena je jedna osoba koja je upućena na ljekarsku obradu.
Saobraćaj je na ovoj dionici trenutno potpuno obustavljen.
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