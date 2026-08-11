Zbog nesreće saobraćaj potpuno obustavljen: U udesu učestvovala dva automobila

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Foto: ATV

Na magistralnom putu M-18 večeras se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.

Nesreća je PS Vogošća prijavljena oko 21.50 časova. Gradovi i opštine Herojska borba nevesinjskih vatrogasaca: Odbranili kuće od vatrene stihije Prema dosadašnjim informacijama, povrijeđena je jedna osoba koja je upućena na ljekarsku obradu. Saobraćaj je na ovoj dionici trenutno potpuno obustavljen.

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