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Zbog nesreće saobraćaj potpuno obustavljen: U udesu učestvovala dva automobila

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Autor:

ATV redakcija
11.08.2026 22:55

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Na magistralnom putu M-18 večeras se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.

Nesreća je PS Vogošća prijavljena oko 21.50 časova.

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Prema dosadašnjim informacijama, povrijeđena je jedna osoba koja je upućena na ljekarsku obradu.

Saobraćaj je na ovoj dionici trenutno potpuno obustavljen.

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Tagovi :

Vogošća

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

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