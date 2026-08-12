Jakov Jozinović za ATV: Uvijek sam sanjao publiku koja će sa mnom u glas pjevati

Uvijek sam sanjao dvorane i publiku koja će sa mnom u glas pjevati i obrade pjesama i moje pjesme, rekao je za ATV Jakov Jozinović, pjevač.

"U Banjaluci nikad nisam bio. Volim što mi je ova turneja pored predivnih koncerata, publike donijela i upoznavanje sa gradom. Volim vidjeti grad i obično sve te gradove kojima nikad nisam bio, Banjaluka je jedan od tih i prostor na koji dolazim je predivan. ", rekao je za ATV Jakov Jozinović, pjevač.

Kako kaže, o tvrđani Kastel u kojoj će se koncert održati 14. avgusta, svi govore.

"Otkako sam upoznao sebe da znam pjevati kod mene je postojalo samo to. Nekako sam sanjao uvijek dvorane i publiku koja će sa mnom u glas pjevati i obrade pjesama i moje pjesme. S obzirom da sam izbacio album od 10 pjesama je lakše, svaka druga ili treća pjesma je moja i nekako sam puno ponosniji", kaže Jozinović.

U obradi pjesama ne vidi ništa loše, kako kaže, pjevaće ih i kada bude imao 10 albuma jer publika voli pjesme u onima gdje se mladi pjevač može pronaći.

"Trenutno sa albumom mislim da najviše pjevaju "Raj", naravno na albumu je i svi znamo šta s dogodilo sa njom, ali ima tu predivnih pjesama koje je publika prepoznala i siguran sam da će tako biti i u Banjaluci", dodaje Jozinović

Prema njegovim riječima, ovakav uspjeh ne može se očekivati, može se samo nadati tome da će se jednog dana nešto i dogoditi.

Sve je brzo došlo

"Ja sam se nadao da ću pjevati na lijepim binama pred predivnom publikom i da ću pjevati svoje pjesme, nisam se nadao da ću sa 20 godina sve to raditi. Nekako je sve to brzo došlo, ali očigledno je tako trebalo biti, ja sam to prihvatio i plovim tim predivnim talasom i uživam.

Jakov kaže da je kod publike prepoznao da im nedostaje iskrenosti i dobre muzike što se on trudi ispuniti. Najveća podrška je kako kaže, baka.

"Arenu Zagreb ću pamtiti prvu, to je bila moja želja i o tome sam cijeli život sanjao. Kada nešto toliko sanjaš i toliko želiš, to ti je cilj glavni i dogodi se. To je na svijetu najbolji osjećaj. Pamtiću prve koncerte gdje su ljudi kupili karte da bi mene slušali i pamtiću cijelu ovu turneju. Prva stvar koja mi je prošla kroz glavu bila je -je li se ovo dešava? Da li je moguće da je stvarno 20.000 ljudi došlo?", rekao je Jozinović.

Sa ženama se ne treba boriti, oko njih se treba boriti ali izboriti i bježati od njih ne treba. Zbog žena se svijet okreće i koncerti se prodaju, pojašnjava pjevač.