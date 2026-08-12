Logo

Radovi na terenu: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 06:49

Komentari:

0
Радови на терену: Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Foto: pexels

Dio banjalučkih naselja i ulica u srijedu, 12. avgusta, neće imati struju zbog planiranih radova na mreži, potvrdili su iz preduzeća "Elektrokrajina".

Radovi na terenu počinju u ranim jutarnjim časovima, a isključenja su planirana po sljedećem rasporedu:

Od 7 do 9 časova Dijelovi naselja Krmine i Stražbenica

Od 7 do 12 časova: Dio Ulice Milana Stevilovića i dio naselja Čokori

Od 7 do 13 časova : Dio Ulice Dragana Bubića

Od 7.30 do 12 časova: Dijelovi naselja Pavlovići, Rosići i Dragojevići

Od 8do 14 časova: Dijelovi naselja Bukvalek i Goleši

Od 9 do 10 časova: Dio Ulice Đure Đakovića

Iz “Elektrokrajine” mole potrošače za strpljenje i razumijevanje tokom navedenih radova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Elektrokrajina

naselja bez struje

saopštenje

Struja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ова бањалучка насеља и улице сутра сатима неће имати струје

Banja Luka

Ova banjalučka naselja i ulice sutra satima neće imati struje

1 d

0
Кружни ток код Ауди сервиса

Banja Luka

Kružni tok kod Audi servisa - privremeno rješenje

1 d

0
Новоизграђени мост у Шипрагама преко ријеке Врбање

Banja Luka

Novi most u Šipragama u funkciji: Investicija od 650.000 KM za bolju povezanost

1 d

0
Жена одврће славину на чесми али воде нема

Banja Luka

Slavine suve, a iz Vodovoda "teku" lažna obećanja: Bistrica već 20 dana bez vode

2 d

1

  • Najnovije

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

19

04

Širok prostor za jačanje saradnje Istočnog Sarajeva i Nižnjeg Novgoroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima