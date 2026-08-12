Radovi na terenu: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Dio banjalučkih naselja i ulica u srijedu, 12. avgusta, neće imati struju zbog planiranih radova na mreži, potvrdili su iz preduzeća "Elektrokrajina".
Radovi na terenu počinju u ranim jutarnjim časovima, a isključenja su planirana po sljedećem rasporedu:
Od 7 do 9 časova Dijelovi naselja Krmine i Stražbenica
Od 7 do 12 časova: Dio Ulice Milana Stevilovića i dio naselja Čokori
Od 7 do 13 časova : Dio Ulice Dragana Bubića
Od 7.30 do 12 časova: Dijelovi naselja Pavlovići, Rosići i Dragojevići
Od 8do 14 časova: Dijelovi naselja Bukvalek i Goleši
Od 9 do 10 časova: Dio Ulice Đure Đakovića
Iz “Elektrokrajine” mole potrošače za strpljenje i razumijevanje tokom navedenih radova.
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