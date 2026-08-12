U Srpskoj rođena 21 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, i to 14 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 14 beba, u Doboju dvije, a u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju, Gradišci i Zvorniku po jedna.

Deset djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju i Zvorniku po jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.

U porodilištima u Bijeljini, Nevesinju i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.