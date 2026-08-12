U Srpskoj rođena 21 beba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, i to 14 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno 14 beba, u Doboju dvije, a u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju, Gradišci i Zvorniku po jedna.
Deset djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju i Zvorniku po jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.
U porodilištima u Bijeljini, Nevesinju i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 d0
Društvo
1 d0
Društvo
1 d0
Društvo
1 d0
Najnovije
19
30
19
19
19
14
19
10
19
05
Trenutno na programu