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U Srpskoj rođena 21 beba

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:51

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, i to 14 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 14 beba, u Doboju dvije, a u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju, Gradišci i Zvorniku po jedna.

Deset djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju i Zvorniku po jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.

U porodilištima u Bijeljini, Nevesinju i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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rođene bebe

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