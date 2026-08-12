Taktička vježba na području opštine Kneževo

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas 12.08.2026. godine, od 12,00 časova, do petka, 14.08.2026. godine, u opštini Kneževo, na lokalitetu Jova i Lisina, realizovati taktička vježba.
Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, te se građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Vježbu organizuje Centar za obuku sa polaznicima Specijalne antiterorističke jedinice, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
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