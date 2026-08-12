Logo

Taktička vježba na području opštine Kneževo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 08:14

Komentari:

0
МУП РС полиција лого возило
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas 12.08.2026. godine, od 12,00 časova, do petka, 14.08.2026. godine, u opštini Kneževo, na lokalitetu Jova i Lisina, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, te se građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa polaznicima Specijalne antiterorističke jedinice, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Kneževo

taktička vježba

saopštenje

Specijalna antiteroristička jedinica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пожар Невесиње

Gradovi i opštine

Herojska borba nevesinjskih vatrogasaca: Odbranili kuće od vatrene stihije

1 d

0
Густ дим прекрио брда око Коњица.

Gradovi i opštine

Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom oko Konjica: Gust dim prekrio brda

2 d

0
Пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Više aktivnih požara kod Nevesinja: Vatra odbijena od kuća, teren nepristupačan

2 d

0
смеће канта контејнер отпад

Gradovi i opštine

Pazite kako odlažete otpad: Ako ne ispoštujete ovo, prijete paprene kazne!

2 d

0

  • Najnovije

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima