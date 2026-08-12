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Porodica pronašla ogromnu zmiju kod šupe: Mislili su da nosi jaja, ali rendgen je pokazao nešto jezivo

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 09:02

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Породица пронашла огромну змију код шупе: Мислили су да носи јаја, али рендген је показао нешто језиво
Foto: Printscreen/Instagram

Jedna porodica iz Nju Džerzija doživjela je neprijatan susret u sopstvenom dvorištu kada je ispod baštenske šupe pronađen burmanski piton dug gotovo dva i po metra. Posebnu pažnju privukao je njegov ogroman, naduven stomak, a misterija je riješena tek nakon rendgenskog snimanja.

Sve je počelo kada je majka tokom zalivanja cvijeća ugledala zmiju kako se zavlači ispod šupe. Porodica je odmah pozvala stručnjake, koji su morali da uklone deo podnih dasaka kako bi došli do pitona.

Kada su ga izvukli, primetili su da mu je stomak neobično velik. U početku se sumnjalo da je zmija upravo pojela veliki plen, ali postojala je i mogućnost da je reč o ženki koja nosi jaja.

Rendgenski snimak ubrzo je otkrio istinu. Piton nije nosio jaja, već je u stomaku imao ostatke svog poslednjeg obroka – oposuma.

Burmanski pitoni nisu otrovni, ali su veoma snažne zmije koje plen ubijaju stezanjem i zbog toga mogu biti opasne. Njihova pojava u Nju Džerziju posebno je neobična jer ova vrsta prirodno potiče iz jugoistočne Azije.

Stručnjaci pretpostavljaju da je zmija pobjegla vlasniku koji ju je držao kao kućnog ljubimca ili da ju je neko namjerno pustio u prirodu. Nakon hvatanja piton je prebačen na bezbjedno mjesto, gdje je pod nadzorom stručnjaka, dok se za njega traži trajni smještaj.

(Mondo)

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Tagovi :

Zmija

Piton

kuća

stomak

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