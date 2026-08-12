"Vlada Srpske opredjeljena za vanredno usklađivanje penzija kada god postoje realni izvori finansiranja"

Direktor Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske Mladen Milić izjavio je Srni da su penzije od 2013, zaključno sa avgustom ove godine, nominalno rasle 86,23 odsto, a efektivno ili stvarno 127,15 odsto.

Milić je naglasio da Vlada Republike Srpske ostaje opredijeljena da u skladu sa finansijskim mogućnostima, kada god za to postoje obezbijeđeni realni izvori finansiranja iz rasta naplate doprinosa, donese odluku o vanrednom usklađivanju penzija.

On je rekao da Vlada Republike Srpske prati kretanje cijena na malo i prosječne plate u prvoj polovini godine kao ključnih pokazatelja u očuvanju dostignutog standarda u isplati penzija za sve korisnike prava.

Milić je naveo da su u posljednjih 12 godina penzije usklađene 25 puta, od čega je 10 puta redovno godišnje usklađivanje u skladu sa Zakonom o PIO, dok je Vlada Republike Srpske 15 puta donijela odluku i o vanrednom usklađivanju.

Prema njegovim riječima, penzioneri i isplata penzija ostaju prioritet Vlade Republike Srpske u isplati iz trezora, a dokaz za to je da u posljednjih više od 10 godina penzije nisu kasnile ni dan i isplata je obično nekoliko dana prije 10. u mjesecu.

"U posljednje dvije godine jedino je Vlada Republike Srpske u državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije u decembru isplatila dvije penzije, i to na početku decembra penziju za novembar, a posljednjih dana decembra, odnosno godine i decembarsku", naglasio je Milić.

Milić je podsjetio da je polovinom juna Vlada Republike Srpske, zajedno sa predsjednikom Republike, s ciljem zaštite dostignutog standarda korisnika prava, najavila da će u trećem kvartalu donijeti odluku o 15. vanrednom usklađivanju penzija od najmanje 3,5 odsto, koliko su pokazivali parametri od kojih zavisi usklađivanje penzija.

On je dodao da je, shodno tome, Vlada Republike Srpske na sjednici 9. jula donijela odluku o 15. vanrednom usklađivanju penzija za 3,55 odsto.

"Ovo vanredno usklađivanje penzije za avgust, koja će se isplatiti početkom septembra zajedno sa redovnim godišnjim usklađivanjem od 6,45 odsto iz januara predstavlja nominalno usklađivanje za 10 odsto od početka godine, čime su penzije efektivno ili stvarno povećane u periodu januar-avgust za 10,23 odsto", istakao je Milić.

Direktor Fonda PIO napomenuo je da je najavljena i isplata jednokratne novčane pomoći penzionerima krajem septembra ili početkom oktobra, za šta je Vlada Republike Srpske obezbijedila oko 32 miliona KM.

Milić je rekao da će jednokratna novčana pomoć, kao što je to bilo i u više navrata prethodnih godina, naročito u periodu pandemije virusa korona, pa i poslije, biti isplaćena svim korisnicima prava.

"Kao što je već najavljeno iz kabineta predsjednika Vlade i predsjednika Republike Srpske, korisnicima prava čija je penzija niža od prosječne penzije isplaćene za mjesec koji prethodi donošenju odluke jednokratno će biti isplaćeno 120 KM, a onima čija je penzija veća od prosječne penzije isplatićemo 80 KM", naveo je Milić.

On je napomenuo da će jednokratna penzionerima biti isplaćena kao i penzija na račune u bankama ili putem pošte.