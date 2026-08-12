Mrkonjićanin napao Banjalučanku, pa uhapšen

Banjalučka policija uhapsila je muškarca iz Mrkonjić Grada čiji su inicijali D.P. jer je u Banjaluci nakon verbalne rasprave fizički napao ženu iz tog grada.

D.P. je uhapšen juče zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

U saopštenju je navedeno i da su kotorvaroški policajci uhapsili vozača iz tog mjesta čiji su inicijali S.N. jer je vozio sa 0,75 promila alkohola u krvi, a bio je pozitivan i na kokain.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Kotor Varošu - Odjeljenje za prekršaje.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka u posljednja 24 časa evidentirana su četiri krivična djela, dva narušavanja javnog reda i mira, 20 saobraćajnih nezgoda, kao i dva požara.