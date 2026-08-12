Bojan Kresojević: Pravi Srbin ne jede mesni narezak

Malo ko na političkoj sceni izazove toliko negativnih komentara kao PSS-ova uzdanica Bojan Kresojević. Poslanik PDP-a u NSRS, vlasnik firme "Optimum solutions" i zaposlenik po nekom osnovu u Gradskoj upravi, kaže da pravi Srbi ne jedu mesni narezak.

"Pravi Srbin ne jede mesni narezak. Jede suvo meso sa slaninom, pitom, kajmakom, domaćom salatom, bijelim lukom kao što je ovdje na Kupresu. Dok nam je domaćina na selu, imaćemo državu", kaže Kresojević u snimku.

Brigu o seljaku koji će Srbinu proizvoditi suvo meso i kajmak Bojan Kresojević zajedno sa svojim PSS-om i Gradskom upravom u Banjaluci demonstrira svakodnevno. Ovo ljeto su ih ostavili bez vode. Toliko su se pobrinuli za njih da su im obezbijedili vodu u jezeru kod Delte, a saobraćajnim cirkusom u Banjaluci osigurali su slab protok saobraćaja zbog čega je svaki seljak mogao bez problema da dovede stoku na pojilo.

Republika Srpska Pismo urednice IP-a Andree Jaglice Bojanu Kresojeviću

Zimi su putevi u okolini Banjaluke sređeni samo kada se snijeg otopi, ili kada banjalučka klika krene po osušeno meso. Vidjeće se i u jesen kada krene kampanja i kada dođu po ajvar.

Izgleda da problem nije kada selo nema osnovnu infrastrukturu, nego kada Srbin otvori konzervu mesnog nareska. Do oktobra, dovoljno je samo pročitati komentare koje je Kresojević dobio. Sve je rečeno.