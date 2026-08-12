Logo

Bolji uslovi i veća prava za pripadnike službi obezbjeđenja kazneno-popravnih zavoda

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 12:28

Komentari:

36
Полиција Селак посјета
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak posjetio je danas, Kazneno-popravni zavod Banja Luka, gdje je prisustvovao smotri policije, opreme i naoružanja, pripadnika Službe obezbjeđenja te održao radni sastanak sa rukovodstvom Zavoda i pripadnicima Službe obezbjeđenja.

„Smotra je još jednom dokazala da imamo izuzetno obučen kadar i adekvatna materijalno-tehnička sredstva, koji zajedno garantuju maksimalnu bezbjednost i profesionalno izvršavanje svih zakonom propisanih zadataka“, istakao je ministar Selak.

Ministar Selak je sa rukovodstvom Zavoda i pripadnicima Službe obezbjeđenja razgovarao o njihovom položaju, uslovima rada i konkretnim mjerama koje Ministarstvo pravde preduzima na poboljšanju statusa zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama, ističući značaj usvojenog petogodišnjeg prosjeka za obračun penzija pripadnika zatvorske policije i realizovanih povećanja plata.

„Pripadnici službi obezbjeđenja rade izuzetno težak i odgovoran posao i moraju znati da cijenimo njihov rad. Petogodišnjim prosjekom za obračun penzija riješili smo jedno važno pitanje, plate smo ove godine povećali dva puta po pet odsto, a kroz izmjene kolektivnog ugovora radimo na dodatnom povećanju plata do pet odsto za zaposlene u kazneno-popravnim ustanovama i Sudskoj policiji“, podsjetio je ministar Selak.

Naglasio je da je cilj Ministarstva pravde da se dugoročno radi na izjednačavanju statusa pripadnika Službe obezbjeđenja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, posebno kada je riječ o platama i uslovima rada, kao i na ujednačavanju koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom.

„Moramo popravljati uslove u kojima ljudi rade, obezbijediti im kvalitetnu uniformu i savremenu opremu i omogućiti stalnu obuku i usavršavanje. Dio novih uniformi već je nabavljen, a sa Vladom Republike Srpske i premijerom Savom Minićem radimo na nabavci savremene bezbjednosne opreme za sve kazneno-popravne ustanove“, istakao je ministar Selak.

Najavio je nastavak prakse prijema novih radnika kako bi službe imale dovoljno kadrova i osigurale kontinuitet u radu, poseban akcenat biće stavljen na usavršavanje i obuke, ali i na izbor rukovodilaca Službe obezbjeđenja iz redova ljudi koji su iskustvo stekli unutar samog sistema

Ministar Selak je tokom razgovora ukazao i na značaj institucionalne podrške policajcima kazneno-popravnih ustanova kada su izloženi napadima ili drugim problemima tokom obavljanja službenih dužnosti.

„Kada od policajca tražimo da sprovodi zakon, čuva red i preuzima odgovornost u teškim situacijama, onda on mora znati da institucije stoje iza njega kada svoj posao obavlja zakonito i profesionalno. Naš posao je da tim ljudima olakšamo rad i obezbijedimo poštovanje, sigurnost i status koji zaslužuju“, zaključio je ministar Selak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ministarstvo pravde

Goran Selak

KPZ Banjaluka

Policija

Služba obezbjeđenja

Komentari (36)

Više iz rubrike

Ево гдје и када се одржавају превентивни прегледи срца?

Republika Srpska

Evo gdje i kada se održavaju preventivni pregledi srca?

1 d

1
Небојша Вукановић на одстрелу - мета број један опозиције

Republika Srpska

Nebojša Vukanović na odstrelu - meta broj jedan opozicije

1 d

3
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Za projekte naučnoistraživačke zajednice i privrede 300.000 KM

1 d

0
Који су симптоми срчаног удара код жена?

Republika Srpska

Koji su simptomi srčanog udara kod žena?

1 d

0

  • Najnovije

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima