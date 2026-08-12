Bolji uslovi i veća prava za pripadnike službi obezbjeđenja kazneno-popravnih zavoda

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak posjetio je danas, Kazneno-popravni zavod Banja Luka, gdje je prisustvovao smotri policije, opreme i naoružanja, pripadnika Službe obezbjeđenja te održao radni sastanak sa rukovodstvom Zavoda i pripadnicima Službe obezbjeđenja.

„Smotra je još jednom dokazala da imamo izuzetno obučen kadar i adekvatna materijalno-tehnička sredstva, koji zajedno garantuju maksimalnu bezbjednost i profesionalno izvršavanje svih zakonom propisanih zadataka“, istakao je ministar Selak.

Ministar Selak je sa rukovodstvom Zavoda i pripadnicima Službe obezbjeđenja razgovarao o njihovom položaju, uslovima rada i konkretnim mjerama koje Ministarstvo pravde preduzima na poboljšanju statusa zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama, ističući značaj usvojenog petogodišnjeg prosjeka za obračun penzija pripadnika zatvorske policije i realizovanih povećanja plata.

„Pripadnici službi obezbjeđenja rade izuzetno težak i odgovoran posao i moraju znati da cijenimo njihov rad. Petogodišnjim prosjekom za obračun penzija riješili smo jedno važno pitanje, plate smo ove godine povećali dva puta po pet odsto, a kroz izmjene kolektivnog ugovora radimo na dodatnom povećanju plata do pet odsto za zaposlene u kazneno-popravnim ustanovama i Sudskoj policiji“, podsjetio je ministar Selak.

Naglasio je da je cilj Ministarstva pravde da se dugoročno radi na izjednačavanju statusa pripadnika Službe obezbjeđenja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, posebno kada je riječ o platama i uslovima rada, kao i na ujednačavanju koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom.

„Moramo popravljati uslove u kojima ljudi rade, obezbijediti im kvalitetnu uniformu i savremenu opremu i omogućiti stalnu obuku i usavršavanje. Dio novih uniformi već je nabavljen, a sa Vladom Republike Srpske i premijerom Savom Minićem radimo na nabavci savremene bezbjednosne opreme za sve kazneno-popravne ustanove“, istakao je ministar Selak.

Najavio je nastavak prakse prijema novih radnika kako bi službe imale dovoljno kadrova i osigurale kontinuitet u radu, poseban akcenat biće stavljen na usavršavanje i obuke, ali i na izbor rukovodilaca Službe obezbjeđenja iz redova ljudi koji su iskustvo stekli unutar samog sistema

Ministar Selak je tokom razgovora ukazao i na značaj institucionalne podrške policajcima kazneno-popravnih ustanova kada su izloženi napadima ili drugim problemima tokom obavljanja službenih dužnosti.

„Kada od policajca tražimo da sprovodi zakon, čuva red i preuzima odgovornost u teškim situacijama, onda on mora znati da institucije stoje iza njega kada svoj posao obavlja zakonito i profesionalno. Naš posao je da tim ljudima olakšamo rad i obezbijedimo poštovanje, sigurnost i status koji zaslužuju“, zaključio je ministar Selak.