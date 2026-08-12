Munja udarila u zatvor! Povrijeđeno 16 zatvorenika

U Ohaju je povrijeđeno 16 zatvorenika, kada je munja udarila u zatvor, a prijavljen je i najmanje jedan smrtni slučaj u ovoj saveznoj američkoj državi, prenosi AP.

Iz Ministarstva za popravne zavode Ohaja saopšteno je da je 16 zatvorenika hospitalizovano, među kojima je jedan helikopterom prevezen u bolnicu.

Nesreća se desila kada je munja udarila u zatvorski kompleks jugozapadno od Klivlenda.

U Ohaju su brojni dijelovi glavnog grada Kolumbusa i okoline ostali bez struje. Oluje i tornada pogodile su ovaj region, pričinivši veliku materijalnu štetu, piše Srna.

Snažno nevrijeme ostavilo je više od pola miliona ljudi bez električne energije u Čikagu i na sjeverozapadu savezne američke države Indijana.

Sirene za upozorenje na tornado oglasile su se dok su se nebo nadvili tamni oblaci. Svi letovi su privremeno obustavljeni na dva glavna čikaška aerodroma, a zvaničnici su upozorili na kašnjenja dok se nagomilani letovi ponovo ne uspostave.