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Alarmantno: Vodostaj Dunava nastavlja da opada širom Bugarske

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 12:43

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Теретни бродови плове поред пјешчаних спрудова при ниском водостају на ријеци Рајни поред луке Келн-Нил у Келну, Њемачка, понедјељак, 10. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Vodostaj rijeke Dunav u Bugarskoj nastavio je da opada, a u posljednja 24 sata smanjio se za jedan do pet santimetar, pokazali su danas objavljeni najnoviji podaci Izvršne agencije za proučavanje i održavanje rijeke Dunav.

Najveći pad zabilježen je kod Loma na sjeverozapadu zemlje, gdje je nivo pao za pet santimetara na -25, dok je kod Novog Sela, rijeka pala za 3 centimetra na -76 cm, dok je Orjahovo zabilježio pad od dva santimetra na -103, prenosi portal Novinite.

Nadležne službe saopštile su da redovno prate situaciju, kao i da je plovni put ograničen, a da su posebno kritična mjesta za plovidbu područja kod ostrva Batin i ostrva Belene.

Nuklearna elektrana Kozloduj za sada radi nesmetano.

(telegraf)

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Tagovi :

Dunav

nizak nivo Dunava

nizak vodostaj

Bugarska

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