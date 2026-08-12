Ninković: Bojim se da novi cjevovod prema Tunjicama neće trajno riješiti problem

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izrazio je bojazan da novi cjevovod prema naselju Tunjice neće dati kvalitetno rješenje za vodosnabdijevanje naselja i potkozarskih sela.

Ninković je rekao da niko nije dao objašnjenje zašto stanovnici u tom dijelu grada imaju problem sa vodosnabdijevanjem svake druge godine?

"Oni imaju problem sa vodosnabdijevanjem 2024. i 2026. godine, a 2023. i 2025. godine nemaju. Ni odbornici, a ni stanovnici nisu dobili kvalitetno objašnjenje zbog čega se to dešavalo. Ako gradonačelnik /Draško Stanovuković/ do danas nije ustanovio sa saradnicima i ljudima iz `Vodovoda` šta je razlog, bojim se da nećemo dobiti ni kvalitetno riješenje", rekao je Ninković Srni.

On je dodao da su se pojavile informacije da je pao pokušaj testiranja novog cjevovoda promjera 700 milimetra, od prodajnog centra "Centrum" na Petrićevcu do rezervoara "Tunjice", zato što je kroz cjevovod Banjaluke pod velikim pritiskom puštena voda, prilikom čega je došlo do pucanja cijevi i dio centra i pojedinih naselja nije imao vodu.

"Pokušavajući ili rješavajući jedan problem dovešćemo čitav grad u ozbiljan problem. Pričao sam prije godinu ili dvije da će ovakav način rukovođenja i `Vodovodom` i gradom rezultirati da ćemo imati ozbiljan problem u vodosnabdijevanju čitavog grada", rekao je Ninković.

Prema njegovim riječima, skupo može koštati to što je cilj da se što brže riješi neki problem, bez obzira na kvalitet ili način izvođenja radova.

"Ako kroz cijevi promjera 400 ili 700 milimetara treba da pustite istu količinu vode, ništa se neće poboljšati u smislu isporuke vode, jer ista količina vode prolazi kroz cijevi. Dakle, nismo povećali kapacitet fabrike vode, nije napravljen novi vodozahvat, pa da kažemo - evo biće veća količina vode", naveo je Ninković.

Ninković je dodao da bi bio presretan kada bi novi cjevovod prema Tunjicama trajno riješio problem za 15.000 ljudi koji u ovom vremenu ne mogu da napoje stoku, nemaju vode da se okupaju, što je, kako kaže, poražavajuće.

"Nadam se da će novi cjevovod prema Tunjicama makar dijelom riješiti problem, dok ne nađemo neko trajno rješenje", naveo je Ninković.

Novi cjevovod promjera 700 milimetara od "Centruma" do rezervoara Tunjice 8. avgusta je ušao u fazu testiranja, nakon čega bi, ukoliko svi rezultati budu zadovoljavajući, trebalo da bude pušten u rad do 15. avgusta, ranije su saopštili iz banjalučkog "Vodovoda".

Puštanjem ovog cjevovoda u rad biće riješeno dopremanje vode do sistema rezervoara "Tunjice", čime će se omogućiti stabilnije vodosnabdijevanje stanovnika sjevernog dijela grada.

Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banjaluci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i potkozarskih sela, prenosi Srna.