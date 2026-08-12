Iz dana u dan pada cijena prasića, evo gdje kilogram žive vage košta samo 4 KM

Prasići u Srpskoj odavno nisu bili jeftiniji. Trenutno, kilogram žive vage je bar upola jeftiniji nego pred Đurđevdan.

Uoči ove slave, prasići su išli i do 10 KM po kilogramu.

Trenutno, njihova prosječna cijena kreće se oko 5 KM, a na pojedinim lokalitetima iznosi 4 KM po kilogramu žive vage.

Uzgajivači su se nadali da će bar u julu i avgustu cijena nešto porasti, s obzirom na to da se u ovom periodu ljudi više okupljaju i da se više prave slavlja.

Međutim, cijena prasića je takva, da oni koji se bave njihovim uzgojem, gotovo da i ne pamte nižu.

U Udruženju uzgajivača svinja Srpske naglašavaju da će prasići, možda nešto poskupjeti ovih dana, ali ne očekuju da njihova cijena ode značajnije.

– Do sredine septembra bi cijena žive vage mogla da poraste, a onda opet ide pojeftinjenje. U ovom periodu trebala je da poraste potražnja, ali to se nije desilo. Zato cijene i jesu ovakve – kaže za Srpskainfo predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić.

U Banjaluci, cijena se kreće oko 5-6 KM po kilogramu žive vage.

U Semberiji, kilogram žive vage prasića pada i do samo 4 KM.

Kako kažu u Udruženju poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, prasići na ovom području nikada nisu bili jeftiniji.– Razlog je slaba potražnja koja je, opet, dobrim dijelom uslovljena prekomjernim uvozom jeftinog mesa i stoke. U Semberiji je prodaju usporila i svinjska kuga, tako da uzgajivačima ništa ne ide naruku – ističe za Srpskainfo predsjednik ovog udruženja Savo Bakajlić.

Prema njegovim riječima situaciju će dodatno pogoršati propast ovogodišnjeg roda kukuruza zbog suše.– Dakle, stočna hrana će biti skuplja, a ono što proizvodimo jeftinije. Pet do 12 je da se uvedu zaštitne mjere i spase ono što se spasti da – upozorava Bakajlić.

Za razliku od jeftinih prasića, praseće pečenje i dalje drži cijenu, pa kilogram u Banjaluci ide i do 40 KM.