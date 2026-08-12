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Za sedam mjeseci 1.499 udesa u kojima su učestvovali mladi vozači

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 12:25

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МУП Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Na putevima u Republici Srpskoj je za sedam mjeseci ove godine evidentirano 1.499 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali mladi vozači, odnosno vozači stari do 21 godine ili sa tri godine vozačkog iskustva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske.

U devet saobraćajnih nesreća bilo je poginulih, a u 76 udesa učesnici su zadobili teške tjelesne povrede.

Kada je riječ o greškama koje su dovele do saobraćajnih nezgoda, najdominantnija je neprilagođena i nepropisna brzina.

Iz MUP-a su naveli da je u čak osam saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima brzina bila osnovni uzrok, kao i u 24 udesa koji su za posljedicu imali teške tjelesne povrede učesnika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske pokrenulo je preventivnu kampanju "Brzina je izbor! Posljedice nisu.", usmjerenu prvenstveno na mlade vozače, sa ciljem podizanja svijesti o opasnostima neprilagođene brzine vozila i njenim mogućim posljedicama po život svih učesnika u saobraćaju.

"Brzina nije samo broj na brzinomjeru. Ona često predstavlja razliku između pravovremene reakcije i saobraćajne nezgode, između sigurnog dolaska i tragedije. Svaka odluka za volanom nosi odgovornost", navedeno je u saopštenju.

Iz MUP-a apeluju na mlade vozače da ne dozvole da nekoliko minuta brže vožnje promijeni cijeli njihov život.

"Poštujte ograničenja brzine, prilagodite vožnju uslovima na putu i koristite sigurnosni pojas. Brzina je izbor! Posljedice nisu", naglasili su iz MUP-a Republike Srpske, prenosi Srna.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Saobraćajna nesreća

Vozači

Brzina je izbor Posljedice nisu

Policijska akcija

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