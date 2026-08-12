Njemačka potpuno zabranjuje alkohol mlađima od 16 godina: "Bez kapi i u prisustvu roditelja"

Vlada Njemačke odobrila je ukidanje izuzetka koji djeci od 14 i 15 godina omogućava da uz prisustvo roditelja ili staratelja konzumiraju određena alkoholna pića.

Predlog je odobrila savezna vlada na inicijativu ministarke porodice Karin Prin iz CDU-a, a o njemu će sada raspravljati Bundestag, prenio je Špigel.

Prema važećem Zakonu o zaštiti mladih, osobe mlađe od 16 godina mogu, uz pratnju roditelja ili staratelja, da konzumiraju pivo, vino, penušavo vino i miješana pića na njihovoj bazi.

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Taj izuzetak bi sada bio ukinut, pa bi i za njih važila starosna granica od 16 godina. Njemačka vlada obrazložila je tu promjenu potrebom za boljom zaštitom mladih od zdravstvenih posljedica konzumiranja alkohola i rizika od zavisnosti.

U obrazloženju nacrta je navedeno da postojeći izuzetak slabi zaštitu mladih i da nije u skladu sa ciljevima države u oblasti prevencije zavisnosti.

Bier und Wein für Minderjährige, solange die Eltern dabei sind? Diese Regel hat das Bundeskabinett nun gekippt. Familienministerin Prien will die Suchtrisiken bei 14- und 15-Jährige mindern. https://t.co/F6MImbydeC — DER SPIEGEL (@derspiegel) August 12, 2026

Za žestoka alkoholna pića važi strože pravilo - njih mogu da kupuju i konzumiraju samo punoljetne osobe i ta odredba ostaje nepromijenjena.

(telegraf)