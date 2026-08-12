Njemačka potpuno zabranjuje alkohol mlađima od 16 godina: "Bez kapi i u prisustvu roditelja"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vlada Njemačke odobrila je ukidanje izuzetka koji djeci od 14 i 15 godina omogućava da uz prisustvo roditelja ili staratelja konzumiraju određena alkoholna pića.
Predlog je odobrila savezna vlada na inicijativu ministarke porodice Karin Prin iz CDU-a, a o njemu će sada raspravljati Bundestag, prenio je Špigel.
Prema važećem Zakonu o zaštiti mladih, osobe mlađe od 16 godina mogu, uz pratnju roditelja ili staratelja, da konzumiraju pivo, vino, penušavo vino i miješana pića na njihovoj bazi.
Društvo
Ova država je zabranila marketinške pozive
Taj izuzetak bi sada bio ukinut, pa bi i za njih važila starosna granica od 16 godina. Njemačka vlada obrazložila je tu promjenu potrebom za boljom zaštitom mladih od zdravstvenih posljedica konzumiranja alkohola i rizika od zavisnosti.
U obrazloženju nacrta je navedeno da postojeći izuzetak slabi zaštitu mladih i da nije u skladu sa ciljevima države u oblasti prevencije zavisnosti.
Bier und Wein für Minderjährige, solange die Eltern dabei sind? Diese Regel hat das Bundeskabinett nun gekippt. Familienministerin Prien will die Suchtrisiken bei 14- und 15-Jährige mindern. https://t.co/F6MImbydeC— DER SPIEGEL (@derspiegel) August 12, 2026
Za žestoka alkoholna pića važi strože pravilo - njih mogu da kupuju i konzumiraju samo punoljetne osobe i ta odredba ostaje nepromijenjena.
(telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
3 d0
Svijet
3 d0
Svijet
4 d0
Region
1 sedm0
Najnovije
19
52
19
47
19
46
19
40
19
30
Trenutno na programu