Crnogorci uveli rigorozna pravila: Ako ovo uradite, kazna i do 600 evra

Od 7. avgusta u Crnoj Gori počinju da važe izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koje donose stroža pravila za vozače električnih trotineta, mlade vozače i roditelje. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 600 evra.

Djeca mlađa od 16 godina više neće smeti da upravljaju električnim trotinetima na javnim putevima, dok su povećane i kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno prevoženje djece i pojedine druge saobraćajne prekršaje.

Izmjenama zakona prvi put su detaljnije uređeni uslovi za korišćenje lakih električnih vozila, uvedena su nova ograničenja za vozače mlađe od 21 godine, kao i strože kazne za više saobraćajnih prekršaja.

Prema novim pravilima, djeca mlađa od 16 godina neće smjeti da upravljaju električnim trotinetima na javnim putevima u Crnoj Gori.

Roditelji ili staratelji koji detetu dozvole da koristi trotinet na javnom putu mogu biti kažnjeni sa 150 do 400 evra.

Zabrana se odnosi isključivo na javne puteve, dok vožnja u privatnom dvorištu ili na drugim površinama koje nemaju status javnog puta nije obuhvaćena ovom odredbom.

Koji trotinet podleže novim pravilima?

Zakon definiše lako električno vozilo kao vozilo koje ima:

najmanje dva točka,

mehanički upravljač,

nema sjedište,

snagu motora do 0,6 kilovata,

maksimalnu brzinu do 25 kilometara na čas,

masu do 35 kilograma.

To znači da se nova pravila ne odnose automatski na svaki električni trotinet koji se nalazi u prodaji, već samo na vozila koja ispunjavaju navedene uslove.

Za vožnju na nedozvoljenim putevima predviđene su kazne koje mogu iznositi i do 400 evra.

Zabranjen prevoz druge osobe

Na jednom električnom trotinetu moći će da se vozi samo jedna osoba, što znači da je zabranjeno vučenje prikolice ili drugog vozila. Za ove prekršaje propisana je kazna od 150 do 300 evra.

Vozači neće smeti ni da upravljaju trotinetom bez držanja upravljača, da se pridržavaju za drugo vozilo, prevoze teret koji ugrožava stabilnost ili koriste slušalice na način zabranjen zakonom.

Električni trotinet moći će da učestvuje u saobraćaju samo ako posjeduje fabričku naljepnicu proizvođača sa podacima o:

snazi elektromotora,

maksimalnoj brzini,

masi vozila.

Za vožnju bez ove oznake predviđena je kazna od 150 do 400 evra.

Ograničenja za vozače mlađe od 21 godine

Od 7. avgusta u Crnoj Gori vozači mlađi od 21 godine neće smjeti da upravljaju automobilom:

od ponoći do pet časova ujutru;

automobilom čija snaga prelazi 80 kilovata, osim ako se u vozilu nalazi osoba koja najmanje

pet godina ima vozačku dozvolu B kategorije.

Za kršenje ovih pravila propisana je kazna od 300 do 600 evra, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 60 dana.

Roditelji moraju da otkriju ko je vozio automobil

Ako policija utvrdi saobraćajni prekršaj, a nije poznato ko je upravljao vozilom, vlasnik ili korisnik automobila moraće da dostavi podatke o vozaču u roku od osam dana.

U suprotnom, kazna može iznositi od 300 do 600 evra.

Nova pravila i za decu na biciklu

Izmjene zakona donose i nova pravila za najmlađe bicikliste.

Dijete mlađe od 11 godina moći će da vozi bicikl u zoni škole i na nekategorisanim putevima isključivo uz nadzor osobe starije od 16 godina, prenosi Informer.

Na lokalnim putevima dete može samostalno da upravlja biciklom tek sa navršenih 14 godina, dok je na magistralnim i regionalnim putevima vožnja dozvoljena tek od 16. godine.