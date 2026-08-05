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Horor: Muškarac osumnjičen da je pokušao da siluje djevojčicu, detalji su jezivi

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:35

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Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Foto: Pexels/Sam Pineda

Kotorska policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana M.M. (59), zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu seksualno uznemiravao šesnaestogodišnju djevojčicu.

"On je prišao maloljetnici, pratio je kroz prodavnicu, a zatim je dodirivao po licu i ljubio joj ruke. Uznemirena djevojčica odmah se obratila radnicima obezbjeđenja, koji su slučaj bez odlaganja prijavili policiji", potvrđeno je za u Upravi policije.

Pripadnici Odjeljenja bezbednosti Kotor brzo su identifikovali i pronašli osumnjičenog, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

On će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

seksualno zlostavljanje

Zlostavljanje djece

Kotor

Krivična prijava

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