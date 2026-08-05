Logo

Ana Vrbaški i Marko Dinjaški imali strašnu nesreću, prijatelji učinili divan gest

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:09

Komentari:

0
Ана Врбашки
Foto: PejPal

Nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je pjevačica i umjetnica sastava "Alis in VonderBend" Ana Vrbaški zadobila teške povrede, njene kolege, muzičari i prijatelji organizovali su međunarodnu akciju prikupljanja novčane pomoći.

Ana se 11. jula nalazila na zadnjem sjedištu kada je došlo do udesa, nakon čega se suočila sa višestrukim teškim povredama i dugotrajnim procesom medicinskog lečenja i intenzivne rehabilitacije. Zbog ove nesreće, Ana i njen partner Marko Dinjaški bili su prinuđeni da otkažu sve ranije zakazane nastupe i radionice tokom ljetne sezone.

Pored enormnih troškova liječenja, rehabilitacije, nabavke medicinske opreme i putovanja, par se našao i pred potpunim i iznenadnim gubitkom prihoda, zbog čega je situacija izuzetno ozbiljna.

Парастос за погинуле раднике УКЦ-а

Republika Srpska

UKC Srpske odao počast radnicima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu

Kako bi im pružili finansijsku sigurnost i olakšali predstojeće mjesece borbe, grupa muzičara i bliskih prijatelja pokrenula je humanitarnu kampanju. Inicijativu je preuzela muzičarka Katrin Dener, koja je objasnila razloge za ovakav vid organizacije.

"Zajedno sa još nekoliko muzičara i prijatelja, pokrenula sam kampanju prikupljanja sredstava kako bismo pomogli Ani i Marku da pokriju ove troškove i pružili im bar malo finansijske sigurnosti tokom teških mjeseci koji slede. Budući da PejPal u Srbiji ne podržava opciju kampanja za donacije, odlučili smo da to učinimo preko mog naloga napisala je Katrin na svom instagram profilu", naveli su.

Organizatori ističu da su u stalnom kontaktu sa povrijeđenom umjetnicom i njenim partnerom, te naglašavaju koliko im podrška javnosti znači u ovim trenucima.

"U bliskom sam kontaktu i sa Anom Vrbaški i sa Markom Dinjaškim i znam koliko im ova podrška znači. Duboko ih pogađa i gane svaka poruka, svaka donacija i svaka osoba koja podeli Aninu priču. Saznanje da nisu sami daje im pravu snagu", dodaje.

Фрешвејв фестивал конференција

Kultura

Banjaluka spremna za tri dana vrhunske muzike i hiljade posjetilaca

Svi ljudi dobre volje, poštovaoci rada grupe i publika koji žele da pomognu Aninom oporavku mogu to učiniti uplatom novčanih sredstava. Ako niste u mogućnosti da donirate, organizatori apeluju da podijelite priču i linkove sa svima koji poznaju Anin i Markov rad.

"Ako ste u mogućnosti da doprinesete, čak i najmanji iznos će pomoći. A ukoliko doniranje nije moguće, dijeljenje ove kampanje sa drugima značilo bi podjednako mnogo", zaključuje.

Donirati se može putem OVOG i OVOG linka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Vrbaški

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дара Бубамара Радојка Аџић пјевачица

Scena

Obračun Cakane i Dare: "Glupačo", "Sramota za babu"

1 d

0
Алдина Бајић

Scena

Bh. pjevačica koja je prije dvije godine krvnički pretučena sada ponovo traži zaštitu

1 d

0
Станија Добројевић

Scena

Stanija Dobrojević u suzama zbog bivšeg svekra

1 d

0
Јелисавета Орашанин

Scena

Jelisaveta Orašanin objavila Pavlovu fotografiju: Par se više ne krije

1 d

0

  • Najnovije

19

20

Republičko tužilaštvo preuzima slučajeve pucnjave iz Istočnog Sarajeva

18

58

Centralne vijesti, 05.08.2026.

18

48

Srbin zaspao na Dunavu, završio u drugoj državi

18

38

Tramp: Vašington vodio cjelodnevne pregovore sa Teheranom

18

20

Rijeke širom Evrope presušuju, fotografije su dramatične

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima