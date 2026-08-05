Ana Vrbaški i Marko Dinjaški imali strašnu nesreću, prijatelji učinili divan gest

Nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je pjevačica i umjetnica sastava "Alis in VonderBend" Ana Vrbaški zadobila teške povrede, njene kolege, muzičari i prijatelji organizovali su međunarodnu akciju prikupljanja novčane pomoći.

Ana se 11. jula nalazila na zadnjem sjedištu kada je došlo do udesa, nakon čega se suočila sa višestrukim teškim povredama i dugotrajnim procesom medicinskog lečenja i intenzivne rehabilitacije. Zbog ove nesreće, Ana i njen partner Marko Dinjaški bili su prinuđeni da otkažu sve ranije zakazane nastupe i radionice tokom ljetne sezone.

Pored enormnih troškova liječenja, rehabilitacije, nabavke medicinske opreme i putovanja, par se našao i pred potpunim i iznenadnim gubitkom prihoda, zbog čega je situacija izuzetno ozbiljna.

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Kako bi im pružili finansijsku sigurnost i olakšali predstojeće mjesece borbe, grupa muzičara i bliskih prijatelja pokrenula je humanitarnu kampanju. Inicijativu je preuzela muzičarka Katrin Dener, koja je objasnila razloge za ovakav vid organizacije.

"Zajedno sa još nekoliko muzičara i prijatelja, pokrenula sam kampanju prikupljanja sredstava kako bismo pomogli Ani i Marku da pokriju ove troškove i pružili im bar malo finansijske sigurnosti tokom teških mjeseci koji slede. Budući da PejPal u Srbiji ne podržava opciju kampanja za donacije, odlučili smo da to učinimo preko mog naloga napisala je Katrin na svom instagram profilu", naveli su.

Organizatori ističu da su u stalnom kontaktu sa povrijeđenom umjetnicom i njenim partnerom, te naglašavaju koliko im podrška javnosti znači u ovim trenucima.

"U bliskom sam kontaktu i sa Anom Vrbaški i sa Markom Dinjaškim i znam koliko im ova podrška znači. Duboko ih pogađa i gane svaka poruka, svaka donacija i svaka osoba koja podeli Aninu priču. Saznanje da nisu sami daje im pravu snagu", dodaje.

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Svi ljudi dobre volje, poštovaoci rada grupe i publika koji žele da pomognu Aninom oporavku mogu to učiniti uplatom novčanih sredstava. Ako niste u mogućnosti da donirate, organizatori apeluju da podijelite priču i linkove sa svima koji poznaju Anin i Markov rad.

"Ako ste u mogućnosti da doprinesete, čak i najmanji iznos će pomoći. A ukoliko doniranje nije moguće, dijeljenje ove kampanje sa drugima značilo bi podjednako mnogo", zaključuje.

Donirati se može putem OVOG i OVOG linka.