Bh. pjevačica koja je prije dvije krvnički pretučena sada ponovo traži zaštitu

Bh. pjevačica Aldina Bajić ponovo je uznemirila javnost nakon što je objavila da, kako tvrdi, trpi ozbiljne pritiske, prijetnje i pokušaje iznude, zbog čega je javno zatražila zaštitu za sebe i svoje dijete.

U objavi na društvenim mrežama navela je da je o svemu, prema njenim tvrdnjama, već obaviješten FUP BiH, te da posjeduje snimke, poruke i drugu dokumentaciju za koju smatra da potvrđuje njene navode.

"Molim državu, nadležne institucije i medije da reaguju i zaštite mene i moje dijete", poručila je Bajić, ističući da živi sama sa svojim djetetom i da strahuje za njihovu bezbjednost.

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Njeno novo obraćanje javnosti ponovo je otvorilo pitanja o slučaju koji je izazvao snažne reakcije širom Bosne i Hercegovine. Tada je na društvenim mrežama objavljen uznemirujući snimak na kojem je prikazano nasilje nad pjevačicom, nakon čega je uslijedila reakcija policije, a njen tadašnji suprug Adis Cigura priveden je zbog sumnje u nasilje u porodici, prema tadašnjim medijskim izvještajima.

Slučaj je izazvao osude javnosti i institucija, uključujući Agenciju za ravnopravnost polova BiH, koja je pozvala na hitnu zaštitu žrtava nasilja i efikasno procesuiranje odgovornih.

Nakon toga Aldina Bajić se javno oglasila, navodeći da želi da se sporni snimak ukloni sa interneta zbog njene djece, te da će svoja prava tražiti kroz institucije. Takođe je demantovala pojedine informacije koje su se u međuvremenu pojavile u javnosti., prenosi "Avaz".

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Sada, gotovo dvije godine kasnije, pjevačica tvrdi da se ponovo suočava s ozbiljnim problemima. U najnovijoj objavi naglašava da se, prema njenim riječima, novi navodi ne odnose na njenog bivšeg suprug, već na menadžera, kojeg nije detaljnije identifikovala.

Za sada se nadležne institucije nisu javno oglasile povodom njenih novih tvrdnji.