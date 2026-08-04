Logo

Bh. pjevačica koja je prije dvije krvnički pretučena sada ponovo traži zaštitu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 11:43

Komentari:

0
Алдина Бајић
Foto: Instagram

Bh. pjevačica Aldina Bajić ponovo je uznemirila javnost nakon što je objavila da, kako tvrdi, trpi ozbiljne pritiske, prijetnje i pokušaje iznude, zbog čega je javno zatražila zaštitu za sebe i svoje dijete.

U objavi na društvenim mrežama navela je da je o svemu, prema njenim tvrdnjama, već obaviješten FUP BiH, te da posjeduje snimke, poruke i drugu dokumentaciju za koju smatra da potvrđuje njene navode.

"Molim državu, nadležne institucije i medije da reaguju i zaštite mene i moje dijete", poručila je Bajić, ističući da živi sama sa svojim djetetom i da strahuje za njihovu bezbjednost.

Пожар код Лакташа

Gradovi i opštine

Veliki požar kod Laktaša, vatrogasci 24 sata na terenu

Njeno novo obraćanje javnosti ponovo je otvorilo pitanja o slučaju koji je izazvao snažne reakcije širom Bosne i Hercegovine. Tada je na društvenim mrežama objavljen uznemirujući snimak na kojem je prikazano nasilje nad pjevačicom, nakon čega je uslijedila reakcija policije, a njen tadašnji suprug Adis Cigura priveden je zbog sumnje u nasilje u porodici, prema tadašnjim medijskim izvještajima.

Slučaj je izazvao osude javnosti i institucija, uključujući Agenciju za ravnopravnost polova BiH, koja je pozvala na hitnu zaštitu žrtava nasilja i efikasno procesuiranje odgovornih.

Nakon toga Aldina Bajić se javno oglasila, navodeći da želi da se sporni snimak ukloni sa interneta zbog njene djece, te da će svoja prava tražiti kroz institucije. Takođe je demantovala pojedine informacije koje su se u međuvremenu pojavile u javnosti., prenosi "Avaz".

Лед Влашић

Društvo

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

Sada, gotovo dvije godine kasnije, pjevačica tvrdi da se ponovo suočava s ozbiljnim problemima. U najnovijoj objavi naglašava da se, prema njenim riječima, novi navodi ne odnose na njenog bivšeg suprug, već na menadžera, kojeg nije detaljnije identifikovala.

Za sada se nadležne institucije nisu javno oglasile povodom njenih novih tvrdnji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aldina Bajić

Nasilje

prijetnje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Станија Добројевић

Scena

Stanija Dobrojević u suzama zbog bivšeg svekra

5 h

0
Јелисавета Орашанин

Scena

Jelisaveta Orašanin objavila Pavlovu fotografiju: Par se više ne krije

5 h

0
Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу

Scena

Arijana Grande napušta scenu poslije rasprava o njenom zdravlju

1 d

0
Дино Мерлин, пјевач

Scena

Oformljena grupa za kolektivnu tužbu protiv Dine Merlina

1 d

0

  • Najnovije

15

38

Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine

15

36

Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

15

35

Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka završava terapiju u septembru

15

23

Većina migranata vraćena iz Seute

15

10

Naučnici razvili AI alat koji razlikuje ćelije raka od zdravih, sa tačnošću od 99,9 odsto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima