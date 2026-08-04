Minić: Da se ne ponovi stradanje srpskog naroda kakvo je bilo u zločinačkoj akciji "Oluja"

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je dužnost Srba da čuvaju istinu, njeguju kulturu sjećanja i da obezbijede da se stradanje srpskog naroda, kakvo je bilo u zločinačkoj akciji "Oluja", nikada i nigdje više ne ponovi.

Minić je podsjetio da je danas Dan žalosti i dan kada se sa tugom, poštovanjem i dostojanstvom Srbi sjećaju svih stradalih i prognanih Srba u "Oluji".

Republika Srpska Položeni vijenci povodom dana sjećanja na Srbe stradale u "Oluji"

- Sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 ljudi, a hiljade porodica ostale su bez svojih najmilijih, domova i prava na život u miru. Republika Srpska nikada neće zaboraviti kolone izbjeglica, stradanje na Petrovačkoj cesti i bol koja i danas traje. Vječna slava nevinim žrtvama! - objavio je Minić na Instagramu.

U Mrkonjić Gradu večeras će biti centralno obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

U Republici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Republika Srpska Vučić: Hrvatski i bošnjački zvaničnici nikad nisu pognuli glavu pred srpskim žrtvama

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.