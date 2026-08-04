Ruska ambasada: Oluja je najtragičnija stranica novije istorije Balkana

Ambasada Ruske Federacije u Beogradu saopštila je danas da je operacija "Oluja", koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 1995. godine, postala jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana.

Ambasada je, povodom obilježavanja Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe podsetila da je "Oluja" dovela do masovnog protjerivanja autohtonog srpskog stanovništva iz Krajine - stotine hiljada ljudi su bile primorane da napuste svoje domove, a hiljade civila su poginule ili nestale.

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Kako se navodi većina onih koji su krivi za ovo etničko čišćenje ni do danas nisu snosili zasluženu kaznu, a da je posebna odgovornost za krvoproliće na teritoriji bivše Jugoslavije na državama NATO-a i Evropske unije, čije je miješanje doprinijelo raspadu zemlje i eskalaciji međuetničkih sukoba, prenosi Sputnjik.

- Vrhunac ove destruktivne politike bila je nezakonita agresija Sjevernoatlantske alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, koja je sprovedena uz zaobilaženje Savjeta bezbjednosti UN i rezultirala brojnim žrtvama, velikim razaranjima i dugoročnim humanitarnim posljedicama. NATO i EU nastavljaju da deluju po dvostrukim standardima, zanemarujući principe jednakosti i pravde. Patnja srpskog naroda obično prećutkuju ili relativizuju, dok slični događaji u drugim regionima dobijaju potpuno drugačiji politički i medijski tretman - navodi se u saopštenju.

Ističe se da se Rusija dosljedno zalaže za očuvanje istorijske istine i da je bez iskrene procjene tragedije koju je srpski narod pretrpio tokom operacije "Oluja" nemoguće postići istinsko pomirenje i stabilnost na Balkanu.

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- Iskustvo Srpske Krajine jasno svjedoči o katastrofalnim posledicama podsticanja nacionalističkog radikalizma. Rusija je više puta isticala da se od 2014. godine slična prijetnja nadvija nad ruskim stanovništvom Donbasa i Novorusije. Njeno potpuno eliminisanje je najvažniji uslov za trajno rješavanje ukrajinske krize - navodi se u saopštenju ruske ambasade.

(Tanjug)