Vučić posjetio samohranog oca četvoro djece: Najavio pomoć Jezeru

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u opštinu Jezero i najavio da će ta opština dobiti značajnu pomoć Srbije.

Vučić je posjetio u Jezeru porodicu Dragana Palalića, samohranog oca četvoro djece Une, Zorane, Tare i Danila.

Vučić je rekao da će Srbija pomoći opštini koliko može i da će to biti više nego što građani očekuju.

Vučić u posjeti porodici Palalić

"Siguran sam da bi najviše značilo da otvorimo manji pogon, da žene zaposlimo, to bi značilo više nego bilo šta. Ali neću da to tvrdo obećam, pokušaću. Ako ne bude to, biće drugo što vredi mnogo para. Dobićete značajniju pomoć nego što ste do sada dobili", rekao je Vučić okupljenim građanima.

Zahvalio je mještanima što, kako je rekao, pokazivali zahvalnost Srbiji, i što se nisu stidili da ustanove nazivaju po Srbiji.

"Kada vidimo da ste nešto nazvali Srbija, mi smo i srećni i ponosni. I hvala vam na tome. U dvije riječi: naša pomoć će biti velika", rekao je Vučić.

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On je kazao da je od načelnice Snežane Ružičić dobio zahtjeve za pomoć koji se odnose na uređenje opštine i gradskog trga, škole, paviljona kulture, a da će se dogovoriti šta je najvažnije.

Vučić je u razgovoru sa jednom građankom naveo da bi država zajedno sa Republikom Srpskom mogla da joj pomogne u pronalasku rješenja za stambeno pitanje, pošto ona živi sa sinom i bolesnim suprugom u oronuloj zgradi koja je zavedena kao nacionalni spomenik.

U toj zgradi žive još četiri porodice.

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"Najlakše nam je da napravimo stambenu zgradu ili pet kuća u kojoj bismo smjestili te porodice", rekao je Vučić.

Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obilježavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".