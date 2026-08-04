Vlada uplatila 3,8 miliona KM za ribnjak "Saničani"

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske uplatila je gradu Prijedoru 3.827.000 KM za ribnjak "Saničani" u stečaju, izjavio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.
On je naveo da će taj novac u najskorijem roku biti prebačen na račun novoosnovanog preduzeća koje će nastaviti djelatnost ribnjaka.
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"Skupštini grada predložićemo odluke kojima će se riješiti preostala administrativno-pravna pitanja i očekujemo podršku odbornika za te odluke", rekao je Javor za Srnu.
On je podsjetio da je cilj da se stečaj što prije okonča i da ribnjak nastavi da radi.
Vlada Republike Srpske u maju je obezbijedila 3.827.000 KM za plan reorganizacije ribnjaka, a Skupština grada Prijedora je donijela odluku o osnivanju novog privrednog društva, što je predviđeno planom reorganizacije.
Odbor povjerilaca ribnjaka "Saničani" u stečaju u junu je prihvatio plan reorganizacije, a preostaje da sud zakaže skupštinu povjerilaca koja je nadležna da odluči o tom planu. Konačnu odluku donosi Okružni privredni sud u Prijedoru.
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Planom je predviđeno da novo preduzeće namiri potraživanja povjerilaca i troškova stečajnog postupka, za šta je potrebno 3.827.000 KM, a inicijativu je podržala Vlada Republike Srpske i obezbijedila ovaj iznos.
Stečaj u ribnjaku "Saničani" pokrenut je početkom 2021. godine.
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