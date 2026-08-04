Logo

Vlada uplatila 3,8 miliona KM za ribnjak "Saničani"

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 12:40

Komentari:

2
Рибњак Саничани
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske uplatila je gradu Prijedoru 3.827.000 KM za ribnjak "Saničani" u stečaju, izjavio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

On je naveo da će taj novac u najskorijem roku biti prebačen na račun novoosnovanog preduzeća koje će nastaviti djelatnost ribnjaka.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Ekonomija

Umanjene cijene goriva na čak 281 pumpi širom Srpske

"Skupštini grada predložićemo odluke kojima će se riješiti preostala administrativno-pravna pitanja i očekujemo podršku odbornika za te odluke", rekao je Javor za Srnu.

On je podsjetio da je cilj da se stečaj što prije okonča i da ribnjak nastavi da radi.

Vlada Republike Srpske u maju je obezbijedila 3.827.000 KM za plan reorganizacije ribnjaka, a Skupština grada Prijedora je donijela odluku o osnivanju novog privrednog društva, što je predviđeno planom reorganizacije.

Odbor povjerilaca ribnjaka "Saničani" u stečaju u junu je prihvatio plan reorganizacije, a preostaje da sud zakaže skupštinu povjerilaca koja je nadležna da odluči o tom planu. Konačnu odluku donosi Okružni privredni sud u Prijedoru.

baja mali knindza

Region

Riječi pjesme koju je Baja Mali Knindža napisao zbog Oluje kidaju dušu

Planom je predviđeno da novo preduzeće namiri potraživanja povjerilaca i troškova stečajnog postupka, za šta je potrebno 3.827.000 KM, a inicijativu je podržala Vlada Republike Srpske i obezbijedila ovaj iznos.

Stečaj u ribnjaku "Saničani" pokrenut je početkom 2021. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ribnjak Saničani

Prijedor

Slobodan Javor

Komentari (2)

Više iz rubrike

књиге уџбеници

Gradovi i opštine

Počela isporuka besplatnih udžbenika za osnovce

3 h

0
Пожар код Лакташа

Gradovi i opštine

Veliki požar kod Laktaša, vatrogasci 24 sata na terenu

4 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положила је вијенац испред Спомен-капеле за погинуле борце са подручја Источне Илиџе.

Gradovi i opštine

Cvijanovićeva položila vijenac kod Spomen-kapele za poginule borce

4 h

0
Полиција Републике Српске

Gradovi i opštine

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

4 h

0

  • Najnovije

15

38

Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine

15

36

Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

15

35

Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka završava terapiju u septembru

15

23

Većina migranata vraćena iz Seute

15

10

Naučnici razvili AI alat koji razlikuje ćelije raka od zdravih, sa tačnošću od 99,9 odsto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima