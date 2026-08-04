Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

Nestala sedamdesettrogodišnja žena pronađena je nakon višečasovne potrage u Kravici kod Bratunca, medicinski je zbrinuta i vraćena kući, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

U saopštenju se navodi da su je pronašli spasioci Republičke uprave civilne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i vatrogasne jedinice Bratunac.

Žena iz naselja Kravica sama je krenula u šumu da bere gljive, ali se izgubila na nepristupačnom terenu.

Nakon dojave o nestanku, u akciju potrage uključili su se i spasioci Republičke uprave civilne zaštite iz Bratunca.

Akcija je uspješno završena sinoć.