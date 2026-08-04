Lopovi kroz toalet upali u bh. pumpu i ukrali 30.000 KM

Autor:ATV redakcija
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Nepoznati počinioci provalili su u benzinsku pumpu na području Konjica tako što su kroz toalet probili zid do prostorije sa sefom, iz kojeg je navodno ukradeno više od 30.000 KM.
Teška krađa dogodila se u noći sa 2. na 3. avgust u objektu benzinske pumpe EP, objavio je portal "Novikonjic.ba".
Prema nezvaničnim informacijama, počinioci su u objekat ušli kroz prostoriju toaleta, nakon čega su probili zid koji vodi do prostorije u kojoj se nalazio sef.
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Iz sefa je navodno odnesena veća količina novca, a prema prvim procjenama riječ je o iznosu većem od 30.000 konvertibilnih maraka.
Slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Konjic, čiji su službenici obavili uviđaj, dok je o događaju obaviješteno i nadležno tužilaštvo.
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Policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela te identifikaciji i pronalasku počinilaca. Više zvaničnih informacija očekuje se nakon završetka istrage.
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