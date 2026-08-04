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Alkotest zakucao: Banjalučanin usred dana pijan kao letva izazvao udes

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 10:23

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Алкотест закуцао: Бањалучанин усред дана пијан као летва изазвао удес
Foto: ATV

Policija u Laktašima uhapsila je juče usred dana Banjalučanina B.K, nakon što je pijan kao letva izazvao udes u mjestu Veliko Blaško.

"Naime, juče oko 14,55 časova na magistralnom putu MI – 106 u mjestu Veliko Blaško dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom u kojoj je učestvovalo lice B.K. upravljajući putničkim vozilom marke Volksvagen", saopštili su iz Policijske uprave Banjaluka i dodali:

"Policijski službenici su na licu mjesta izvršili uviđaj, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica B.K. utvrđeno je prisustvo od 3,83 g/kg alkohola u organizmu".

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Daljim provjerama utvrđeno je da je B.K. prije nekoliko dana takođe prekršajno sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.

"Shodno odredbama člana 42a. stav 3. istog Zakona policijski službenici su od lica B.K. uz potvrdu privremeno oduzeli navedeno putničko vozilo", kažu u policiji.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, te protiv lica B.K. slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

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Laktaši

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Policija

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