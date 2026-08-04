Reno potpuno raznesen, novi težak sudar u BiH

Autor:ATV redakcija
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Novi težak sudar dogodio se jutros u mjestu Srednje kod Ilijaša, javljaju vozači u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima.
Kako se može vidjeti na podijeljenim fotografijama, automobil reno megan je doslovno raznesen.
Cijeli pred kraj automobila je od siline udara otkinut, a dijelovi se nalaze svud po putu.
Hronika
Udes na auto-putu u BiH, saobraćaj potpuno obustavljen
Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom udesu, a saobraćaj je otežan pa se vozači mole za strpljenje.
Takođe, ne znaju se ni tačne okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.
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