Udes na auto-putu u BiH, saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Saobraćajna nesreća se dogodila u utorak, 4. avgusta, na auto-putu A-1 u tunelu Hercegovina na dionici od Međugorja prema Počitelju, javlja "BIHAMK".
Dodali su da je saobraćaj u potpunosti obustavljen.
Portal "Radiosarajevo.ba" je kontaktirao Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali njima ništa nije prijavljeno.
Društvo
Povučene tone mesa sa tržišta Srpske
Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama.
Vozači se mole za oprez i strpljenje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
09
11
06
11
03
10
58
10
51
Trenutno na programu