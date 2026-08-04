Udes na auto-putu u BiH, saobraćaj potpuno obustavljen

Foto: ATV BL

Saobraćajna nesreća se dogodila u utorak, 4. avgusta, na auto-putu A-1 u tunelu Hercegovina na dionici od Međugorja prema Počitelju, javlja "BIHAMK".

Dodali su da je saobraćaj u potpunosti obustavljen. Portal "Radiosarajevo.ba" je kontaktirao Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali njima ništa nije prijavljeno. Društvo Povučene tone mesa sa tržišta Srpske Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama. Vozači se mole za oprez i strpljenje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.