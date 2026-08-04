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Udes na auto-putu u BiH, saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:33

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Saobraćajna nesreća se dogodila u utorak, 4. avgusta, na auto-putu A-1 u tunelu Hercegovina na dionici od Međugorja prema Počitelju, javlja "BIHAMK".

Dodali su da je saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Portal "Radiosarajevo.ba" je kontaktirao Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali njima ništa nije prijavljeno.

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Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama.

Vozači se mole za oprez i strpljenje.

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Saobraćajna nesreća

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udes

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