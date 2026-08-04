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Jedna kamera zabilježila 32.000 prekoračenja brzine za svega 10 sedmica

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:43

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Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

U samo deset sedmica jedna kamera zabilježila je gotovo 32.000 prekršaja i državi donijela više od tri miliona evra od naplaćenih kazni.

Kamera je postavljena 30. aprila na brzom putu SS415 Paulese, u blizini mjesta Spino D'ada u pokrajini Kremona.

Od početka rada do 9. jula evidentirala je čak 31.896 prekoračenja brzine, odnosno prosječno oko 450 dnevno. Na toj dionici s četiri trake najveća dozvoljena brzina iznosi 110 kilometara na sat, a kamera kontroliše saobraćaj u oba smjera.

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Najviše vozača prekoračilo je ograničenje za manje od 10 kilometara na sat. Takvih je bilo više od 20.000. Dodatnih 11.433 vozača vozilo je između 10 i 40 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine, dok je 315 vozača prekoračilo ograničenje za 40 do 60 kilometara na sat.

Njih 85 vozilo je više od 60 kilometara na sat iznad ograničenja, a zabilježene su i brzine veće od 170 kilometara na sat.

Lokacija kamere izazvala je brojne rasprave. Gradonačelnik Spino A'ade smatra da je uređaj trebao biti postavljen kod obližnjeg mosta, gdje je ograničenje 70 kilometara na sat i gdje se ranije dogodilo više teških saobraćajnih nesreća.

Sa druge strane, pokrajinske vlasti tvrde da je sadašnja lokacija odabrana jer ispunjava zakonske uslove za postavljanje stacionarne kamere. Ističu da je na toj dionici ograničenje brzine jednako tokom cijelog mjernog područja, za razliku od mosta gdje se ograničenja često mijenjaju.

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Ni italijansko udruženje za zaštitu potrošača Kodakons ne slaže se s odabirom lokacije te smatra da bi kamera na opasnijem dijelu puta imala veći učinak na bezbjednost saobraćaja.

Iako u kontrolu, ova se već sada svrstala među rekorderke. Više od tri miliona evra prikupljenih u samo deset sedmica više je nego što su sve kamere u Rimu prikupile tokom cijele 2025. godine.

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Fiksne kamere brzina

Italija

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