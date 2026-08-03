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Rumunski proizvođači automobila obustavljaju proizvodnju usljed energetske krize

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 16:53

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Дачија ауто возило
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Rumunski proizvođači automobila "Dačija", koja je u vlasništvu francuskog "Renoa", i rumunsko postrojenje "Forda" privremeno su obustavili proizvodnju do 19. avgusta, izjavio je premijer Ilije Boložan.

On je naveo da su kompanije dobrovoljno smanjile potrošnju električne energije jer se zemlja suočava sa problemima u snabdijevanju strujom.

Boložan je rekao da je odluka ovih proizvođača samo od jutros smanjila potrošnju električne energije za oko 200 megavata, dodajući da će i druge kompanije dobrovoljno smanjiti potrošnju u svrhu lakšeg prevazilaženja trenutne energetske krize, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dačija

Ford

Rumunija

proizvodnja

energetska kriza

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