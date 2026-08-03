MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, preduzimaće sutra, 04.08.2026. godine, pojačane mjere u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.

Građanima koji budu željeli da prisustvuju navedenom događaju sutra u Mrkonjić Gradu, koji počinje u 20,00 časova, savjetujemo da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, dođu ranije, da sa sobom ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument.

Takođe, napominjemo građane da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, te da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva.

Podsjećamo da je u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom nastupajućeg događaja, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila i naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Predstavnike medijskih kuća, druge subjekte, kao i građane podsjećamo da je u cilju bezbjednosti učesnika skupa, sutra na području Mrkonjić Grada zabranjena upotreba dronova, osim onima koji imaju odobrenje našeg Ministarstva, saopštio je MUP Srpske.