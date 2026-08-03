Logo

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 17:31

Komentari:

0
Мркоњић Град
Foto: RTRS

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, preduzimaće sutra, 04.08.2026. godine, pojačane mjere u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.

Građanima koji budu željeli da prisustvuju navedenom događaju sutra u Mrkonjić Gradu, koji počinje u 20,00 časova, savjetujemo da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, dođu ranije, da sa sobom ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument.

Takođe, napominjemo građane da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, te da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva.

Podsjećamo da je u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom nastupajućeg događaja, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila i naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Predstavnike medijskih kuća, druge subjekte, kao i građane podsjećamo da je u cilju bezbjednosti učesnika skupa, sutra na području Mrkonjić Grada zabranjena upotreba dronova, osim onima koji imaju odobrenje našeg Ministarstva, saopštio je MUP Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mrkonjić Grad

MUP Republike Srpske

Oluja

stradanje Srba

pojačane mjere bezbjednosti

saopštenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пожар у Требињу, ватрогасац на терену

Gradovi i opštine

Širi se požar kod Trebinja: U gašenju učestvuju i Hercegovina putevi

1 h

0
Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић положили су вијенце код споменика жртвама фашистичког терора у Новом Селу на Купресу.

Gradovi i opštine

Dodik i Vučić položili vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora

3 h

1
Требињски ватрогасци изашли на терен да гасе пожар код Љубиња.

Gradovi i opštine

Teška noć iza trebinjskih vatrogasaca: Najkritičnije bilo u Biogradu

9 h

0
Стубови за струју.

Gradovi i opštine

Ilindan proslavili uz baterijske lampe: Povratničko selo 35 godina bez struje

9 h

1

  • Najnovije

17

43

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima