Teška noć iza trebinjskih vatrogasaca: Najkritičnije bilo u Biogradu

Nakon izuzetno teške i izazovne noći na terenu, situacija sa požarima na području Trebinja jutros je stabilnija, ali borba sa vatrenom stihijom i dalje traje.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković potvrdio je za ATV da su ekipe neprekidno na terenu, te da se glavna aktivnost trenutno preusmerava ka kritičnim tačkama.

"Jutros je stanje stabilno. Pošto u poslijepodnevnim satima vjetar već počinje da duva jačim intenzitetom, požar počinje da se širi i stvara nam problem. Trenutno ide prema mjestu Ljubovo i prema Orašju, gdje su nam već raspoređene jedinice. Noćas smo imali čitavu noć aktivnosti – čak 11 tačaka koje su bile zahvaćene vatrom. Sanirali smo mjesta koja su bila aktivna, tako da sada pratimo nepristupačne, krševite predjele gdje su stijene, kao i dio koji prilazi naseljima", izjavio je Kašiković.

Najkritičnije bilo u Biogradu

Sinoć je najdramatičnija situacija bila u selu Biograd, gdje su vatrogasci uložili nadljudske napore kako bi odbranili domaćinstva od požara koji se brzo širio.

"Sinoć je Vatrogasno-spasilačka jedinica u Biogradu imala izuzetno tešku noć da bi spasila taj dio sela. Osim toga, brzom reakcijom imali smo intervencije prema Trebinjskim brdima i Begovića Kuli, što smo uspješno sanirali. Reagovali smo brzo i prema Kotezima, kao i na Zubcima", dodao je Kašiković.

Pored požara na otvorenom prostoru i nepristupačnom terenu, trebinjski vatrogasci imali su posla i u samom gradskom jezgru, gdje su uspjeli da spriječe širenje vatre na četiri lokacije.

Vatrogasne ekipe ostaju u pripravnosti i nastavljaju dežurstva na svim kritičnim tačkama, posebno imajući u vidu da pojačanje vjetra u popodnevnim časovima može dodatno komplikovati situaciju na terenu.