Dervećanin pao tokom pretresa: Evo šta je sve policija pronašla

Autor:ATV redakcija
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Kod Dervećanina Ž.R. pronađeni su i oduzeti oružje i municija nakon što su juče izvršeni pretresi objekata i vozila koje koristi.
Pretres je urađen na osnovu naredbe Osnovnog suda u Derventi, a tom prilikom policija je pronašla poluautomatsku pušku, ručnu bombu i 77 metaka kalibra 7,62 milimetra.
O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da ovaj slučaj ima obilježja krivičnog djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.
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