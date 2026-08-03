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Dervećanin pao tokom pretresa: Evo šta je sve policija pronašla

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 09:30

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Дервећанин пао током претреса: Ево шта је све полиција пронашла
Foto: ATV

Kod Dervećanina Ž.R. pronađeni su i oduzeti oružje i municija nakon što su juče izvršeni pretresi objekata i vozila koje koristi.

Pretres je urađen na osnovu naredbe Osnovnog suda u Derventi, a tom prilikom policija je pronašla poluautomatsku pušku, ručnu bombu i 77 metaka kalibra 7,62 milimetra.

O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da ovaj slučaj ima obilježja krivičnog djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

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Tagovi :

PU Doboj

hapšenje

Derventa

pretresi

Oružje

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