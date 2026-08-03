Ubistvo u BiH, uhapšen muškarac

Autor:ATV redakcija
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Muškarac M.K. uhapšen je zbog sumnje da je u sarajevskoj opštini Stari Grad nožem usmrtio lice H.B, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.
Policiji je sinoć oko 23.00 časa prijavljeno da je jedno lice povrijeđeno nožem.
Smrt je konstatovao ljekar kantonalnog Zavoda hitne medicinske pomoći.
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