AI sadržaj mora biti posebno označen: Kazne su do 15 miliona evra

Stroži propisi koji se odnose na virtuelne slike i video-zapise su stupili na snagu, pri čemu značajan dio sadržaja nastalog uz pomoć vještačke inteligencije (AI) mora da bude označen.

Pored toga, korisnici moraju da budu obaviješteni o tome da komuniciraju sa vještačkom inteligencijom, kao što je, na primjer, slučaj kada razgovaraju sa čet-botom, a ne sa stvarnom osobom.

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Nove smjernice odnose se na slike, video-zapise i tekstove koji se koriste u profesionalne svrhe, kao što su oglašavanje na internetu ili na bilbordima.

Pravila moraju da poštuju i influenseri koji ostvaruju zaradu od svog sadržaja.

Oni koji objavljuju slike kreirane pomoću AI na svojim privatnim profilima nisu, međutim, u obavezi da ih označavaju.

Za označavanje su odgovorni sami pružaoci usluga vještačke inteligencije, kao što su, na primjer, kompanija OpenAI koja stoji iza ČetGPT-a, zatim Gugl sa svojim čet-botom Džemini, ili Meta kao matična kompanija Instagrama i Fejsbuka.

Pravila su posebno usmjerena na takozvane „dipfejk“ sadržaje koji su toliko realistični da mogu da zavaraju posmatrača i koji mogu da se koriste u manipulativne svrhe.

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Prema smjernicama Evropske unije, „dipfejk“ video-zapisi treba da budu označeni kao takvi od samog početka, tako da ta oznaka ostane vidljiva, ili da se bar ponovo prikazuje u redovnim intervalima.

Preporučuje se i upotreba interaktivnih elemenata, na primjer kod manipulisanih slika.

Pored stalne oznake, moglo bi da se pojavi i obavještenje kada, recimo, korisnik pređe kursorom miša preko lica koje je izmijenjeno pomoću vještačke inteligencije, navodi njemački list.

Za audio-datoteke, poput podkasta generisanih pomoću AI, na samom početku treba da stoji odgovarajuća napomena da je riječ o govornom sadržaju generisanom na taj način.

Kada je riječ o tekstu, sugeriše se korišćenje oznaka za AI, na primjer iznad samog teksta ili pored naslova. Generalno, prilikom kreiranja sadržaja pomoću vještačke inteligencije, u datoteku bi trebalo unijeti i „otiske“ čitljive mašinama, kako bi drugi sistemi mogli pouzdano da prepoznaju da je sadržaj vještački generisan.

Vještačka inteligencija

Pored toga, Evropska kancelarija za vještačku inteligenciju u Briselu trenutno provjerava da li postoji adekvatna kontrola nad velikim modelima AI i da li oni samostalno izvode sajber-napade.

U tom cilju, oni moraju da primijene odgovarajuće bezbjednosne mjere i odmah prijave sve incidente EU.

Ovo više nije samo teoretski scenario, što pokazuju i dva značajna nedavna slučaja, navodi list.

Kompanije OpenAI i Antropik, koja je tvorac modela Klaud, morale su da priznaju da je njihov softver tokom testiranja nenamjerno izvršio napade na druge kompanije.

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Kršenje propisa o vještačkoj inteligenciji može da dovede do izricanja visokih kazni, pa su za zabranjene prakse u vezi sa AI predviđene kazne do 35 miliona evra, ili sedam procenata ukupnog godišnjeg prometa kompanije na globalnom nivou, u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

Nepoštovanje obaveza u pogledu transparentnosti ili primjena neadekvatnih bezbjednosnih mjera mogu da rezultiraju novčanim kaznama do 15 miliona evra, ili tri procenta globalnog godišnjeg prihoda, takođe u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

Za postojeće sisteme vještačke inteligencije važi prelazni period do 2. decembra, dok se na nove modele koji izlaze na tržište propisi primjenjuju odmah.

(Tanjug)