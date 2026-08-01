ČetGPT upozorio korisnike: Savjetuje da u avgustu izbjegavaju Hrvatsku

Najnovija analiza popularnog AI bota ČetGPT-a podigla je ogromnu prašinu u regionalnoj javnosti, pošto je turistima otvoreno preporučio da u avgustu zaobiđu hrvatsku obalu.

Umjesto Jadrana, algoritam prednost daje drugim mediteranskim destinacijama, prije svega Grčkoj, navodeći konkretne razloge koji i te kako brinu hrvatske ugostitelje i turističke radnike.

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Ovaj potez vještačke inteligencije dolazi u trenutku kada se regionalni turizam suočava sa velikim izazovima, a preporuke AI modela danas imaju snagu nekadašnjih vodećih turističkih vodiča. Kada turista pita ČetGPT gdje da provede ljetovanje u špicu sezone, bot uzima u obzir stotine hiljada recenzija, trenutne cijene, vremenske prilike i prosječne ocjene gužvi. Na osnovu tih podataka, Hrvatska je dobila crveno svjetlo za avgust.

Paprene cijene i drastičan skok troškova na Jadranu

Jedan od glavnih razloga zašto je ČetGPT skrenuo pažnju turistima da izbjegavaju Hrvatsku u avgustu jesu ekstremno visoke cijene usluga i smještaja. Nakon uvođenja evra i višegodišnje inflacije, cijene na hrvatskom primorju dostigle su istorijski maksimum. AI model je detektovao da su troškovi restorana, ležaljki, privatnog smještaja i trajektnog prevoza na Jadranu znatno skočili u odnosu na konkurentske zemlje.

Apartman Hrvatska

Za prosječnog evropskog turistu, Hrvatska je od nekada pristupačne i omiljene destinacije postala jedno od najskupljih mjesta za ljetovanje na Mediteranu. ČetGPT u svojim odgovorima jasno ukazuje na to da odnos cijene i kvaliteta usluge u avgustu često nije opravdan, posebno kada se uporedi sa ponudama u drugim južnoevropskim zemljama.

Nepodnošljive gužve i saobraćajni kolaps

Pored skupoće, drugi ključni faktor na koji upozorava vještačka inteligencija jesu ogromne gužve koje u avgustu parališu hrvatsku obalu. Gradovi poput Dubrovnika, Splita, Rovinja i ostrva poput Hvara nalaze se pod nezapamćenim pritiskom turista. ČetGPT ističe da se u tom periodu gubi autentični doživljaj odmora i preoblikuje u čekanje u redovima, saobraćajne čepove i pretrpane plaže.

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Sistem generativne AI savjetuje putnicima koji traže opuštanje i odmor da vrhunac sezone na Jadranu izbjegnu, jer nepodnošljiva gustina turista na malom prostoru stvara neprekidni stres. Prema analizi algoritma, lokalna infrastruktura teško podnosi toliku koncentraciju posjetilaca odjednom.

Zašto ČetGPT bira Grčku kao bolju alternativu?

Kada analizira Grčku, ČetGPT naglašava nekoliko ključnih prednosti koje ovu zemlju čine znatno privlačnijom opcijom za ljetovanje u avgustu. Prije svega, Grčka se bori sa gužvama na sasvim drugačiji način zahvaljujući svojoj geografiji. Sa hiljadama ostrva i izuzetno dugačkom obalom, turistički pritisak je drastično raspršen, pa je turistima daleko lakše da pronađu mirna mjesta i skrivene plaže čak i usred sezone.

Siros-Grčka-more

Takođe, vještačka inteligencija navodi da Grčka nudi znatno raznovrsniji raspon cijena. Od luksuznih opcija na Mikonosu i Santoriniju, pa sve do izuzetno pristupačnih porodičnih destinacija na sjeveru Grčke, Halkidikiju i manjim ostrvima, ponuda je fleksibilnija i prilagođena svakom džepu.

Gostoprimstvo i odnos cijene i kvaliteta

Analizirajući utiske turista, ČetGPT je uočio da Grčka i dalje zadržava visok nivo tradicionalnog gostoprimstva. U mnogim grčkim tavernama i dalje možete dobiti besplatan desert, voće ili piće dobrodošlice, dok se u Hrvatskoj sve češće naplaćuje i sama rezervacija stola ili usluživanje.

Restoran

Algoritam pokazuje da turisti u Grčkoj za isti iznos novca dobijaju znatno više sadržaja, bolju hranu u restoranima i opušteniju atmosferu nego na prepunom i skupom hrvatskom primorju u avgustu.

(Kurir)