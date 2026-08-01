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Neobičan prizor na Visu: Stado koza divljalo na plaži

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 12:44

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Призор забиљежен је у једној ували на отоку Вису, гд‌је се стадо коза и јараца спустило са стрмих литица до саме обале.
Foto: POU Capreolus / Screenshot

Neobičan prizor zabilježen je u jednoj uvali na otoku Visu, gd‌je se stado koza i jaraca spustilo sa strmih litica do same obale.

Na snimku koji je objavio specijalizovani lovački portal Pučkog otvorenog učilišta Capreolus vidi se kako se životinje, predvođene jarcem velikih rogova, jedna za drugom spuštaju sa strmih litica i prelaze preko plaže.

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Nije poznato da li su se samo kretale uobičajenom rutom ili su se obali približile u potrazi za vodom.

Video pogledajte OVDJE.

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Tagovi :

Plaža

koze

Hrvatska

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