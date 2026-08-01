Neobičan prizor na Visu: Stado koza divljalo na plaži

Neobičan prizor zabilježen je u jednoj uvali na otoku Visu, gd‌je se stado koza i jaraca spustilo sa strmih litica do same obale.

Na snimku koji je objavio specijalizovani lovački portal Pučkog otvorenog učilišta Capreolus vidi se kako se životinje, predvođene jarcem velikih rogova, jedna za drugom spuštaju sa strmih litica i prelaze preko plaže.

Srbija UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pojavio se snimak stravičnog udesa u kom su poginuli trudnica i dijete

Zašto su koze sišle do mora?

Nije poznato da li su se samo kretale uobičajenom rutom ili su se obali približile u potrazi za vodom.

Video pogledajte OVDJE.