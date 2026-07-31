Izgorjela jahta na Jadranu: Putnici skakali u more da se spasu

U blizini ostrva Hvar danas u ranim popodnevnim satima izbio je požar na luksuznoj jahti, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.

Drama se dogodila kod rta Pelegrin, na zapadnoj strani ostrva, gdje je brod zahvaćen plamenom ostao oko 200 metara od obale.

Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih. Zahvaljujući brzoj reakciji ljudi koji su se zatekli u blizini i koordinisanom delovanju pomorskih službi, svi putnici su bezbedno spaseni, piše Slobodna Dalmacija.

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Vatrogasci su ubrzo stavili požar pod kontrolu, čime je sprečeno potpuno uništenje plovila i njegovo potonuće. Nakon gašenja, jahta je ostala da pluta.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nadležne službe će utvrditi sve okolnosti nesreće.