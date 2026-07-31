Logo

Izgorjela jahta na Jadranu: Putnici skakali u more da se spasu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 20:57

Komentari:

0
Изгорјела јахта на Јадрану: Путници скакали у море да се спасу
Foto: Pixabay

U blizini ostrva Hvar danas u ranim popodnevnim satima izbio je požar na luksuznoj jahti, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.

Drama se dogodila kod rta Pelegrin, na zapadnoj strani ostrva, gdje je brod zahvaćen plamenom ostao oko 200 metara od obale.

Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih. Zahvaljujući brzoj reakciji ljudi koji su se zatekli u blizini i koordinisanom delovanju pomorskih službi, svi putnici su bezbedno spaseni, piše Slobodna Dalmacija.

prase screenshot youtube

Ekonomija

Ko ne može kupiti, kilogram djeci džabe: Koliko sada košta pečenje

Vatrogasci su ubrzo stavili požar pod kontrolu, čime je sprečeno potpuno uništenje plovila i njegovo potonuće. Nakon gašenja, jahta je ostala da pluta.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nadležne službe će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hvar

Hrvatska

požar

Jahta

Komentari (0)

Pročitajte više

Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.

Svijet

Makron zatražio da se pojača kontrola na granici sa Španijom

2 h

0
Јак земљотрес у Италији: ''Цијели стан се тресао, немамо струје''

Svijet

Jak zemljotres u Italiji: ''Cijeli stan se tresao, nemamo struje''

3 h

0
Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.

Region

Prevarila teško bolesnog komšiju da bi se domogla imovine vrijedne 200.000 evra

3 h

0
Катанац врата капија

Svijet

Poznati lanac prodavnica zatvara 100 radnji: Veći broj radnika ostaje bez posla

4 h

0

Više iz rubrike

Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.

Region

Prevarila teško bolesnog komšiju da bi se domogla imovine vrijedne 200.000 evra

3 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Region

Požar se širi u Sloveniji, gori planinski vrh

4 h

0
Змије на зиду куће

Region

Video obilazi region: Isprepletene zmije na zidu kuće

5 h

0
Жељко Керум пуштен на слободу

Region

Željko Kerum pušten na slobodu

10 h

0

  • Najnovije

23

03

Kardiolog otkrio koliko čaša crnog vina na dan je zdravo popiti

22

59

Za sve koji vole lubenicu: Ovo je jedno od najboljih prirodnih osvježenja

22

53

Da li je ovo najjeftiniji hotel na Jadranu?

22

48

Prosuto 20 litara benzina: Podmetnut požar u srpskom klubu u Melburnu

22

47

Korist i za naše ljude: Mnogi bi mogli dobiti bonus zbog toplotnog talasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima