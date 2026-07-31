Video obilazi region: Isprepletene zmije na zidu kuće

Neobičan i za mnoge šokantan prizor iznenadio je stanovnike veleskog kraja, u blizini klisure Pešti na reci Babuni.

Na zidu jedne kuće uočene su dvije velike zmije isprepletane jedna oko druge, najvjerovatnije tokom parenja.

Snimak ovog događaja brzo je privukao pažnju građana, jer se ovakav prizor rijetko može vidjeti tako blizu porodičnih kuća.

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Prema njihovom izgledu, najvjerovatnije je riječ o mačjem smuku, neotrovnoj zmiji koja živi i u Sjevernoj Makedoniji.

Stručnjaci podsjećaju da su zmije tokom ljeta aktivnije, pa se u sezoni parenja mogu vidjeti i ovakve neuobičajene scene.

Građanima se savjetuje da, ukoliko naiđu na zmiju, ne pokušavaju sami da je uhvate ili uznemiravaju, već da je puste da se udalji ili, ako predstavlja opasnost, obavijeste nadležne službe.

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Iako prizor može delovati zastrašujuće, ova vrsta gmizavaca nije opasna za ljude i uglavnom izbjegava kontakt sa njima.

Vrijedi napomenuti da, iako mačji smuk ima zadnje otrovne zube, ne smatra se opasnim za ljude. Ujedi su izuzetno rijetki i u većini slučajeva ne izazivaju ozbiljne posljedice.

(Telegraf)