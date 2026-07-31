Tokom ekstremnih vrućina stiže i nova opasnost: Građani upozoreni

Stranica BH Meteo uopozorila je građane da narednih dana treba da budu posebno oprezno, jer je mogućnost izbijanja požara uvećana zbog niske vlažnosti u vazduhu i visokih temperatura.

Meteorolozi su takođe objavili da se kraj izuzetno visokim temperaturama ne nazire u narednih 7 do 10 dana.

Otkrili su i kada dolazi vrhunac ovog toplotnog talasa.

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"Zapravo najtoplije će da bude sredinom iduće sedmice sa temperaturama i do 43 ili 44 stepeni Celzijusa u najtoplijim lokalitetima države", poručili su meteorolozi na pomenutoj stranici.

Kako kažu, ovaj talas vreline od prethodnih se razlikuje po niskoj tački rosišta i relativno niskom procentu vlažnosti vazduha, zbog čega je subjektivni osjećaj temperatura približniji stvarnim u odnosu na prethodni toplotni talas kada je sparine bilo više.

Ovakva pojava je prihvatljivija za ljude, ali, upozoravaju meteorolozi, za prirodu donosi veliku opasnost.

"Iako za ljude, subjektivno koliko-toliko prihvatljivije, nizak procenat vlažnosti vazduha u kombinaciji sa ovako visokim temperaturama stvara pogodan teren za izbijanje i širenje šumskih požara pa oprezno narednih dana.

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Vegetacija je suva, a hidrološka suša iz dana u dan sve veća", naglašava BH Meteo i zaključuje:

"Šanse za promjenu vremena i kakav takav pad temperatura, iako u ovom trenutku ne djeluje previše uvjerljivo tek krajem prve dekade avgusta. Narednih dana svakako najtopliji period ovog ljeta uz pretežno sunčano i vruće vrijeme".