Doručak je najbitniji: Evo zbog čega ne gubite kilograme iako ste na dijeti

Kada dijeta ne daje željene rezltate, problem možda nije u količini hrane koju jedete, nego u jednoj grešci koju mnogi prave za vrijeme doručka.

Prvi obrok često određuje koliko ćete biti gladni tokom dana. Ako ujutru ne unesete dovoljno proteina, popodnevna želja za grickalicama postaje mnogo teža za kontrolu.

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Kafa i dva integralna keksa sadrže oko šest grama proteina. Tako često izgleda početak mnogih dijeta – malo hrane, brz doručak i nada da će manji unos automatski donijeti rezultat.

Upravo tu mnogi naprave grešku koju kasnije plaćaju glađu, grickanjem i zastojanjem na vagi.

Kilogrami ne idu dole, a jedete manje nego ranije

Izbacili ste slatkiše, prepolovili porcije i uveli pola sata šetnje. Vaga se pomjerila prvih sedam dana, a zatim stala. Problem nije u trudu, već u tome što u osam ujutru unesete tri puta manje proteina nego što je tijelu potrebno. Zbog toga se oko 17 časova javlja glad i želja za „nečim na brzinu“.

Greška koju mnogi prave prije 10 časova

Doručak od 300 kalorija bez dovoljno proteina drži sitost sat i po. Doručak iste energetske vrijednosti, ali sa oko 25 grama proteina – na primjer dva jajeta i grčki jogurt – može obezbijediti sitost četiri do pet časova.

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Iste kalorije, ali potpuno drugačiji osjećaj tokom dana.

Stručne preporuke su da svaki obrok sadrži oko 25 do 30 grama proteina, dok klasičan doručak sa kiflom i džemom obezbijedi tek trećinu te količine.

Koliko vam je proteina potrebno?

Kod mršavljenja se najčešće preporučuje unos od 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno.

Za osobu tešku 70 kilograma to iznosi od 84 do 112 grama proteina dnevno, raspoređenih u tri obroka.

Premalo hrane je najskuplja greška

Ishrana od oko 1.000 kalorija može funkcionisati nekoliko dana, ali nakon toga najčešće dolazi do prejedanja. To nije pitanje volje, već prirodna reakcija organizma na pretjerano ograničenje.

I proteini pomažu

Istraživanja objavljena u naučnom časopisu The American Journal of Clinical Nutrition pokazuju da veći unos proteina može pomoći u kontroli apetita i očuvanju mišićne mase tokom mršavljenja.

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Male navike koje potajno kvare rezultat

Kašika ulja u salati – oko 120 kalorija.

Dvije kafe sa mlijekom i šećerom – lako dodaju oko 150 kalorija.

Grickanje usput, poput nekoliko bombona na poslu.

Pola litra soka sadrži količinu šećera uporedivu sa tri kašike.

Nedovoljno sna povećava želju za slatkišima.

Pojedinačno, nijedna od ovih navika nije presudna. Zajedno mogu dodati 400 do 500 kalorija dnevno, što je često dovoljno da poništi planirani kalorijski deficit.

Kako da dijeta konačno počne da daje rezultate?

Razlog zbog kojeg dijeta ne uspijeva često se krije u malim svakodnevnim navikama, prenosi Glas Srpske.

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Ne mijenjajte sve odjednom. Počnite jednom promjenom – uvedite doručak bogat proteinima i pratite kako se mijenja osjećaj sitosti. Kada ste duže siti, manja je vjerovatnoća da ćete grickati između obroka.

Obim struka mjerite jednom sedmično, umjesto da se svako jutro oslanjate samo na broj na vagi, jer zadržavanje tečnosti može privremeno prikriti stvarni napredak.

Ako imate dijabetes, bolesti štitne žlijezde ili probleme sa krvnim pritiskom, plan ishrane treba da napravite u dogovoru sa ljekarom.