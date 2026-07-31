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Vatreni tornado guta sve pred sobom: Kamera snimila stravičnu pojavu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 18:45

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Ватрени торнадо у Јути
Foto: Screenshot

Zapadni dio američke savezne države Juta bori se sa velikim šumskim požarima koji se, podstaknuti visokim temperaturama, suvim vazduhom i snažnim vjetrovima, ubrzano šire i zahvataju ogromne površine.

Vatrogasne ekipe danima pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, dok vlasti upozoravaju da vremenski uslovi i dalje pogoduju razbuktavanju novih žarišta.

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Posebnu pažnju javnosti privukao je dramatičan snimak nastao u blizini jednog od požarišta, na kojem se vidi takozvani vatreni tornado, rijetka i izuzetno opasna pojava koja nastaje kada se usljed ekstremne toplote iznad požara formira snažan vrtlog vazduha.

Rotirajući stub plamena, dima i pepela uzdigao se visoko u nebo, ostavljajući iza sebe prizor koji mnogi opisuju kao apokaliptičan.

Vatreni tornado nije klasičan tornado, već atmosferski vrtlog koji nastaje isključivo u uslovima veoma intenzivnih požara. Iako obično traje kratko, može da dostigne veliku brzinu i temperaturu, prenoseći užareni materijal na velike udaljenosti i izazivajući nova žarišta.

Na terenu su angažovane stotine vatrogasaca, uz podršku aviona i helikoptera koji iz vazduha pokušavaju da uspore napredovanje vatre.

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Zbog opasnosti od brzog širenja požara, pojedinim stanovnicima ugroženih područja izdata su naređenja za evakuaciju, dok su zatvoreni pojedini putevi i rekreativne zone.

Kombinacija ekstremne vrućine, niske vlažnosti vazduha i povremenih udara vjetra i narednih dana predstavljaće ozbiljan izazov za vatrogasce.

Građani treba redovno pratiti zvanična upozorenja, jer bi se situacija mogla brzo promijeniti, prenosi "Telegraf".

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požar

Vatreni tornado

Juta

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