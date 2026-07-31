Evropska unija i međunarodne organizacije ne pokazuju interesovanje za stradanje migranata koji pokušavaju da iz Maroka pređu u špansku enklavu Seutu, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Prema njenim riječima, hiljade mladih Marokanaca okupile su se kod granice sa Seutom, dok je stotine njih uspjelo da uđe na špansku teritoriju, nakon čega su vlasti uputile dodatne snage policije, civilne garde i vojske.

Zaharova je podsjetila na navode gradonačelnika Seute Huana Hesusa Vivasa da je tokom jednog dana iz Maroka u grad ušlo oko 60.000 ljudi, kao i da je broj migranata koji su poginuli prilikom pokušaja prelaska granice dostigao 34.

"Gdje su Kaja (Kalas) i Ursula (Fon der Lajen)? Gdje su američki ultraliberali sa paketom keksa? Gde je UNHCR? Gdje su ombudsmani zemalja EU? Gdje je Evropska komisija sa svojim "evropskim vrijednostima"? Gdje je Unesko, koji je nedavno bio zabrinut zbog visine nebodera u Sankt Peterburgu? Možda je vrijeme da prebroji tijela na plaži Tarahal – devet za jedan dan, šezdeset u posljednjih nekoliko mjeseci" napisala je Zaharova na Telegramu.

Ona je navela da je Vrhovni sud Španije u julu presudio da migranti presretnuti na moru kod Seute ne mogu biti vraćeni u Maroko, što je, prema njenoj ocjeni, dodatno produbilo krizu.

Svijet Više od 37.500 migranata vraćeno iz Španije u Maroko, 57 poginulo

"Granicu formalno nije moguće zatvoriti, ali nema dovoljno kapaciteta za prihvat tolikog broja ljudi. To je začarani krug u čijem središtu su ljudi koji ginu, a za koje niko u Briselu, Madridu i Parizu ne mari", rekla je Zaharova.

Ona je postavila i pitanje kako su hiljade ljudi uspjele da se samoorganizuju za masovan pokušaj proboja granice Evropske unije.

"Možda je NATO, umjesto lova na pokemone, zastrašivanja građana EU navodnom ruskom prijetnjom i bezumne militarizacije, mogao praktično da pomogne i dostavi Madridu obavještajne podatke uoči stvarnog upada? Ili je sve to dio plana?", navela je Zaharova.

(Sputniknews.com)